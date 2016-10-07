TÜGVA'dan stant açan öğrencilere saldırı davasına tepki

NİĞDE (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilciliği üyeleri, Ankara Üniversitesi’nde stant açan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın beraatına ilişkin karara tepki gösterdi.

TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda, yaptığı basın açıklamasında, 2014 yılında Ankara Üniversitesinde gerekli izinler alınarak açılan standa Kolektif ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından “İslam Düşmanlığı” güderek yapılan saldırının yapıldığını söyledi.

Saldırı sonucunda başından yaralanan Dilara Tabak’ın faillerinin serbest bırakılmalarına tepkilerini dile getirmek için toplandıklarını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

“Bahsi geçen örgütlerin ırkçı, mezhepçi ve ideolojik grupların kokuşmuş ve çürümüş ideolojilerinin dünya sisteminde yerinin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Üniversitelerin asıl sahibi olan gençler olarak, kendilerini muhatap alınmayı bir şeref payesi olarak alacak olan bu güruhun yaptığı vandallık ve canavarlığa karşı, üniversitelerde güvenlik ve düzenin bozulmaması çerçevesinde sessiz kalındığının altını önemle çizmek isteriz.”

Yaşar, üniversitelerin içine yerleşmiş, insan öldürmeye yönelik eylemler dahil olmak üzere eğitim ahengini bozan bütün hareketlerin içinde yer alan bu azınlık güruhu kınadıklarını ifade ederek, “Yaptıklarını masumane birer şımarıklık olarak kabul edip onları affederek ödüllendiren üniversite yönetimlerini ve adalet camiasının bazı mensuplarını esefle kınıyoruz. Attıkları her adımı Türkiye’nin gerçek gençliği olarak takip edeceğiz.” diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.