Tüketiciler Birliğinden “ekspertiz ücreti faturası” için suç duyurusu
KAYSERİ (AA) – Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek bankalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şahin, Kayseri Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenlemesine göre bankaların ekspertiz ücretini tüketiciden almasının yasalaştığını ancak burada bir usulsüzlük olduğunu söyledi.
"Ekspertiz ücreti, Tüketici Kanunu'na uygun değil." diyen Şahin, şunları kaydetti:
"Ekspertiz ücreti alan bankalar, ekspertiz ücretini mi tüketicilerden alıyor yoksa üzerine bir kar koyup mu alıyorlar? Kar koyup aldıkları ortaya çıktı. Bu noktada biz hakem heyetleri marifetiyle aradaki farkı tüketiciye iade ettirdik. Banka 200 lira ekspertiz ücreti öderken tüketiciden 600 lira talep ediyor. Burada kara doymayan bir banka anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz bankalara dedik ki bu ücreti tüketici ödüyorsa, fatura tüketici adına kesilmelidir. Bu da bir usulsüzlüktür. Konut ve araç kredilerinde yapılan ekspertizlerde bankaların aşırı bir kar elde ettikleri ortaya çıkıyor. Biz bu olayın bir suç duyurusu teşkil ettiğini dile getirip, suç duyurunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesi önünde bir araya geldik."
Avukat Faruk Karakaya da bankaların ekspertiz fiyatlarını vatandaşa ödetip kendi adlarına fatura düzenlemelerinin, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlarını ihtiva ettiğini öne sürdü.
Karakaya, Kayseri'de şubelerini tespit edebildikleri 20 banka hakkında suç duyurusunu Tüketiciler Birliği adına vereceklerini kaydetti.
Şahin ve Karakaya ile bir grup avukat, Kayseri Adliyesi'nde 20 banka hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
-
“Zatürre çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu”
-
Jandarma ekipleri öğrencilerle fidan dikti
-
Tüketiciler Birliğinden “ekspertiz ücreti faturası” için suç duyurusu
-
46. Hitit Rallisi 16 Kasım'da Ankara'da start alacak
-
Sivas Valisi Ayhan Yıldızeli ilçesinde incelemede bulundu
-
Suşehri'nde otomobil devrildi: 3 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.