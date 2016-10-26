Tülay Kaynarcadan Bakırköy Emniyet Müdürü Çetinere ziyaret

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bakırköy Güvenlik Müdürü Murat Çetiner’e ziyarette bulundu. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Aysun Çelikler, AK Parti Bakırköy Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mal Varlığı Toroman, AK Parti Bakırköy ilçe Başkan Vekili Halit Cebeci ve AK Parti Bakırköy ilçe Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya yer aldı.

Tercih bölgesi Bakırköy’de bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, “Türkiye aziz milletimizin cesareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz darbe girişimini bertaraf etti. Hala yapılacaklar var; FETÖ mensuplarını siyasi partilerden, TSK’dan, yargıdan, bürokrasiden, her yerden arındırmak yaklaşık olarak partiler üstü milli bir görev haline geldi. Terörle uğraş başta olmak üzere tüm çalışmalarımızı kesintisiz, tavizsiz, bununla beraber hakka, hukuka, adalete riayet ederek sürdürmeye çalışıyoruz. Hak olmazsa olmazımızdır. Mağdur söylemlerinin bir temeli olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu da FETÖ terör örgütünün farklı bir algı operasyonu! İnanıyorum fakat herkes fakat cümbür cemaat yaptığının hesabını verecek.” dedi.Kaynarca yeni süreçte kayda değer adımlarının olduğuna uyarı çekerek; “Yeni tüzük ve Başkanlık sistemi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Teklifi yakında TBMM’nin iradesine sunacağız.Ayrıca şunu da spesifize etmek istiyorum Bakırköy Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner’e 15 Temmuz’da ama kahramanlığından nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Güvenlik binamızda oysa yapmış olduğu tadilatlar ile maşallah yep yeni bir görünüm kazandırmış. Vatandaşlarımız bu vesile ile daha konforlu bir hizmet alma şansını yakalamış oluyor” diye konuştu.

“Bakırköy Belediyesini Ak Kadrolar İçine Alacağız”

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Aysun Çelikler ise kolaylık ve güvenliğimizi korumak ve asayişi sağlamak için gece gündüz demeden her türlü baskı koşulda görev yapan Emniyet Müdürümüz Murat Çetiner’e şükranlarımızı sunuyoruz. Bilhassa 15 Temmuz’da oysa göstermiş oldukları mücadele kahramanlık destanı olacak niteliktedir. Bugün Bölge Milletvekillerimizden AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca ile kıymetli Emniyet Müdürümüzü ziyarete geldik. Bu ziyaret vesilesi ile manâlı bir konuyu da burada belirlemek isterim , Allah nasip ederse birincil lokal seçimlerde hayırlısı ile Bakırköy Belediyemizi de AK Kadrolar içine alacağız. Sayın Vekilimiz ile çalışmalarımıza çoktan başlangıç verdik” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz’da Yaşananlar Normal Bir Polisiye Olayı Değildi”

Yapılan ziyaretten nedeniyle AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AK Parti Bakırköy ilçe teşkilatına teşekkür eden Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, 15 Temmuz gecesinde yaşananların normal bir polisiye olayının olmadığını belirtti. Son derece zorlama ve sıkıntılı bir işlem yaşandığını söyleyen Çetiner, Bakırköy halkı için imkanlar kapsamında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, 15 Temmuz’da tankların önüne yatan bu millete ne yapsak azdır” diye konuştu.