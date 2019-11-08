ANKARA (AA) – Coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan sağlanacak, mükerrer coğrafi veri üretimi önlenecek, tüm coğrafi verilerin kayıt altına alınması sağlanacak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, coğrafi verilerin analiz edilmesiyle doğru kararlar alınarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlanacak. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ancak henüz üretilmeyen coğrafi veriler üretilebilecek.

Coğrafi verilere erişim ve paylaşım tek bir noktadan sağlanacak, mükerrer coğrafi veri üretimi önlenecek, maliyetler azaltılacak, tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak.

Kamu kurumlarınca, kamu kaynağı kullanılarak üretilen coğrafi verilerin paydaş diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idarelerle hızlı, güncel ve güvenli bir şekilde paylaşılması sağlanacak.

657 sayılı kanun kapsamında ihdas edilen coğrafi bilgi sistemleri uzmanlığı ve uzman yardımcılığı kadrolarıyla tüm kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan yetişmiş insan kaynağı sağlanacak.

Bu alanda hedef belirlemek ve kurumlar arasında koordinasyon sağlamak üzere kurullar oluşturulacak.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunca onaylanacak Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veriler, özel kurum, kuruluşlar ve üniversitelerle bedelsiz paylaşılacak.

Gerçek ve tüzel kişilerin, Ulusal Coğrafi Veri Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olacak.

– Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yeryüzüne ait tüm coğrafi bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılıp sorgulanması ve analiz edilmesini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri, toplumların karşılaştığı problemlere kalıcı çözümler üretmek adına hayatın her safhasında kullanılan önemli bir bilgi teknolojisi olarak tanımlanıyor.

İnsanların çevrelerinde görüp merak ettiği doğal yapılar başta olmak üzere, trafik ve hava durumundan, binaların yaşına ve fiziksel durumuna kadar birçok bilgiyi içeren coğrafi verilere, Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı üzerinden erişiliyor.

Türkiye'nin tüm tarım, orman, korunacak hassas alanları, dere yatakları, afet haritaları, kara yolları ağı, elektrik, doğal gaz, su altyapıları, toprak envanteri, istasyonları, yeşil alanları, donatı alanları, imar planlarındaki emsal bilgileri, en yakın kamu tesisleri, okullardaki öğrenci, öğretmen sayıları ve hastanelerdeki doktorlara kadar her türlü veriye erişim, e-Devlet uygulamalarında olduğu gibi gibi tek noktadan sağlanacak ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile veriye erişim kolaylaşacak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bölgelerde yetiştirilebilecek tarım ürünlerinden, pikniğe gidilebilecek orman alanlarına kadar pek çok bilgiye ulaşılabilecek.