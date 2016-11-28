TÜMSİAD üyelerine devlet destekleri ve hibeleri anlatıldı

Konya’da, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) üyelerine devlet destekleri ve hibeleri hakkında veri verildi.

Semerkand Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde yeni kurulan TÜMSİAD Proje Idare Merkezi kadar sunum yapıldı. Proje idare merkezi kurul üyesi Adnan Kahraman, devlet destekleri uzmanı Caner Karadağ ve proje uzmanı Muammer Eruz verdikleri bilgilerin ardındaki soru yanıt bölümünde katılımcıların merak ettiği soruları cevaplandırdı.

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Cemalettin Akpınar yaptığı konuşmada, “Iş dünyası olarak kuvvet bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, KOBİ’lerin sıkıntılarına çözümler üretmek nedeniyle, TÜMSİAD Genel Merkezimizde Proje Yönetim Merkezi kurulmuştur. Proje idare merkezinden gelen arkadaşlarımız, TÜMSİAD üyelerinin devlet hibe ve desteklerinden en fazla ölçüde yararlanabilmeleri ve bilgi sahibi olabilmeleri için sunumlar yaptılar’’ dedi.

Akpınar seminer sonunda bilgi veren uzmanlara plaket, katılımcılara da sertifika verdi.