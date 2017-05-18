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18 Mayıs 2017 Perşembe

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TÜMSİAD'dan seminer

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:40

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KAYSERİ (AA) – TÜMSİAD Kayseri Şubesi, “Devlet destek ve hibeleri” semineri düzenledi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere, TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Nusret Uğurlu, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Baran, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları ile dernek üyeleri katıldı.

TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, TÜMSİAD’ın, KOBİ’leri yurt içinde ve yurt dışında temsil etmesi amacıyla kurulduğunu belirtti.

“TÜMSİAD olarak kısa sürede 13 bin üyeye, 56 yurt içi, 8 yurt dışı şubeye ve 100’e yakın yurt dışı temsilciliğine ulaştık.” diyen Uğurlu, şöyle konuştu:

“TÜMSİAD olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz, kimseyle rekabet içinde değiliz. Kuruluş amacı doğrultusunda topluma hizmeti gaye edinen tüm kuruluşlarla da işbirliği ve yardımlaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’lerin kurumsal kimlik çalışmalarını, markalaşma, pazar payı, işletme ve istihdam gibi problemlerine çözümler önermekteyiz. Uluslararası arenada küresel sermaye ile rekabet zeminlerini inşa etmek üzere faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.”

Konuşmaların ardından katılımcılara, devlet desteği ve hibeleri konusunda bilgi verildi.

"Devlet destek ve hibeleri" Nusret Uğurlu Tümsiad

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