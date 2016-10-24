TÜMSİADdan Vana çıkarma

Bütün Sanayici ve Iş Adamları Derneği’nin(TÜMSİAD) çalışmalarıyla gerçekleştirilen fuar iki ülke devlet zirvesini ve ekonomi çevrelerini de bir araya getirecek. Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve dört gün sürecek olan ihracat zirvesinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ve ilgili İran Bakanları yer alacak. Ajans Asya Fuarcılık’ın organizasyonunu üstlendiği programda, İran’dan 70 firma temsilcisi ve 200 devlet-özel sektör paydaşını bir araya getiren aynı zamanlı fuarlar, B2B görüşmeleri, sunumlar, farklı alanlara yönlendirilmiş konferanslar ve sektörel çalıştaylar yapılacak. Çalıştaylarda ve sunumlarda İran dış ticaret mevzuatları, yatırım ve özendirme programları, gümrük mevzuatları, tercihli ticaret anlaşmaları ve sanayicilere verilen hizmetler görüşülecek.

Başlangıç töreninde iki ülke bakanlık yetkilileri sunumlar yapacak

Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile TÜMSİAD desteğinde düzenlenen İran İhracat Zirvesi’nde, ilk önce bakanlık düzeyinde temsilciler almak üzere, fazla uluslu kalkınma kuruluşları, politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri iki ülke meslek dünyasının ticaretini ve ortaklıklarını geliştirecek konuları ele alacak.

TÜMSİAD Başkanlar Toplantısı da doruk ile aynı zamanlı yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ‘Doğu ve Güneydoğu Yatırım Özendirme Paketi’nin ardındaki buradaki şubelerde proje ve yatırım çalışmalarını artıran TÜMSİAD, tüm şube başkanlarıyla bir araya gelerek yapılacak projelerin detaylarını masaya yatıracak. Tekstil, gıda, kültür turizmi, sağlık durumu, ulaşım, ev, cihaz teçhizat ve fuarcılık alanlarında yatırımların görüşüleceği toplantıların birincil ayağı Van’da gerçekleştirilirken, bölgedeki özendirme paketlerinin hayata geçirileceği merkezlerden biri de Van olacak.

“2023 yılında Doğu ve Güneydoğu ekonomimizin devlerinden birisi olacak”

Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımların, alan yeniden yapılanma farklarını büyük oranda ortadan kaldıracağını belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan “Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin üreten ve ekonomiye katkı karşılayan bir güce ulaşması, bizim için büyük ağırlık talep etmektedir. Çünkü uzun zamandır mücadele ettiğimiz terör kargaşadan, gözyaşından, sosyal kolaylık düzeyinin düşüklüğünden şiddet alıyor ve yatırımların da önünü kesmeye çalışıyor. Bütün bu problemlerin ortadan kaldırılmasında yatırımcılarımıza büyük devir düşmektedir. Doğu ve Güneydoğu, Türkiye’nin geleceğidir. Bugün yapılacak çalışmalarla 2023 yılı geldiğinde Doğu ve Güneydoğu bölgesi ekonomimizin devleri olan kuruluşlara sahip olacaktır” dedi.

TÜMSİAD Başkanı Doğan’dan ‘Ekonomik Ivedi Eylem’ vurgusu

İran İhracat Zirvesi ve Fuarı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Doğan, son zamanlarda ülke yatırım ortamıyla ilgili negatif bir duruş çizilmeye çalışıldığına uyarı çekerek, istikrarın ve beraberliğin devam etmesinin önemine işaret ederek, “Terör olayları ve darbe girişimi ile 13 takvim kazanımlar silinmeye çalışıldı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleriyle yabancı yatırımcılar ülkemizden uzakta tutulmaya çalışılıyor. Ancak biz daha çok çalışıp tanıdık olmayan yatırımcılara dayanıklı ekonomimizi ve güvenli yatırım ortamımızı daha pozitif anlatmalıyız. Ekonomi Bakanımız ile de Ekonomik Ivedi Eylem Planı çerçevesinde yurt dışı çalışmalarımızı hızlandırdık. Bütün şube başkanlarımızla Van’da olacağız ve İran iş dünyasıyla bir araya geleceğiz” ifadelerini kaydetti.

Başkan Doğan, Türkiye’nin siyasi kararlılık sebebiyle 13 yıllık bir kazanımı olduğunu kaydederek, “Bu kazanımın kaybedilmesi durumunda bundan en fazla sanayici ve meslek adamları hasar görür” dedi.