Tunceli-Pülümür karayolunda transit geçişlere kısıtlama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda çoğalan terör olaylarının önlenebilmesi, ilimiz genelinde tesis edilmiş huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla, güvenlik ve asayişi tedarik etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü önlem alınmaktadır. Tunceli-Pülümür karayolu istikamet üzerindeki meskun mahallere araç gereç içeren albenili tır ve kamyonlar hariç tüm albenili tır ve kamyonların geçişine 01 Mayıs 2017 günü saat 00.01’den itibaren iki yönü olan olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya değin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Ercan Topaç