Tunceli Valiliğinden vatandaşa teşekkür

Tunceli Valiliği göre konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Son dönemde güvenlik güçlerimizce İlimiz genelinde 100’e yakın teröristin etkisiz ülkü getirildiği başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bahse konu operasyonlarda teröristlerin hayat alanı olarak kullandığı sığınak/sığınak, terör örgütü mensuplarının menfur saldırılarda göstermek için hazırlamış oldukları El Işi Patlayıcı ve bomba yüklü araçlar bulunarak yıkım edilmiş ve terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. İlimizde sergilenen başarılı operasyonların gerisinde teknolojik imkânların yanı sıra halkımızın gösterdiği katkı ve destek de azımsanamayacak kadar çoktur. Tunceli halkı terörün hakiki, alçak ve alçak yüzünü artık görmüştür. Güzide halkımız ileride daha yaşanılabilir bir Tunceli için terör örgütlerinin güzel memleketlerinde barınmalarına zevk göstermeyeceklerdir. Bu hoş coğrafyanın alicenap halkı, bundan böyle kendilerinin haklarını savunduğunu, kendilerini temsil ettiğini her fırsatta öne süren bu hain terör örgütlerinin kendilerini temsil etmediğini ve haklarını savunmadığını anlamışlardır. Saygıdeğer Tunceli halkına bu onurlu ve özverili davranışlarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.