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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

21 Eylül 2016 Çarşamba, 17:28
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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TUNCELİ (AA) – Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince dün merkeze bağlı Venk Köprüsü mevkisinde terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 kişinin bulunduğu araca “Dur” ikazı yapıldığı, ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Çatışma esnasında 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, birinin cesedi bulunmuş, diğer iki teröristin cesetlerinin aranmasına devam edilmekte olup, güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu tekrar ulaşıma açılmıştır.”

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