Tuncelide 8 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkiindeki düzenlenen operasyonda aralarında sözde üst düzey sorumlularının da olduğu 8 terörist ölü olarak ele geçirildi. Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi Kızılmescit-Karagöl Dere mevkii bölgesinde MİT ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 8 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.