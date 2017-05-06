Tunceli’de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

Tunceli’de Emek Partisi göre 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam edilişlerinin 45. yıldönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Programda başta Deniz Gezmiş ve arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programında katılanların konuşmasının arkasında Gezmiş ve arkadaşlarının hayatının anlatıldığı belgelere dayanan gösterildi.

Ercan Topaç