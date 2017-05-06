Ana Sayfa   >   Güncel   >   Tunceli’de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

Tunceli’de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

Tunceli’de Emek Partisi göre 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam edilişlerinin 45.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:34

Benzer Konular

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.
Mevlanayı Anma Törenleri İstişare Toplantısı düzenlendi
15 Temmuz Gazileri Selçukta

Tunceli’de Emek Partisi göre 6 Mayıs 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam edilişlerinin 45. yıldönümü sebebiyle kutlama programı düzenlendi. Programda başta Deniz Gezmiş ve arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programında katılanların konuşmasının arkasında Gezmiş ve arkadaşlarının hayatının anlatıldığı belgelere dayanan gösterildi. 

Ercan Topaç

deniz gezmiş haber haberler tunceli

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com