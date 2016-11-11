Tuncelide yasak kalktı, karayolu açıldı
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli ile Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için 9 Kasım’da 22 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 09.00 itibariyle kaldırıldığı belirtildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli ile Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için 9 Kasım’da 22 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 09.00 itibariyle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon sebebiyle çift çevrili olarak ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolunun da tekrar ulaşıma açıldığı kaydedildi.
Ercan Topaç