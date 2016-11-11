Tuncelide yasak kalktı, karayolu açıldı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli ile Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için 9 Kasım’da 22 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 09.00 itibariyle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon sebebiyle çift çevrili olarak ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolunun da tekrar ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ercan Topaç