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Tuncelide yasak kalktı, karayolu açıldı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli ile Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için 9 Kasım’da 22 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 09.00 itibariyle kaldırıldığı belirtildi.

11 Kasım 2016 Cuma, 15:35
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli ile Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için 9 Kasım’da 22 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün 09.00 itibariyle kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon sebebiyle çift çevrili olarak ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolunun da tekrar ulaşıma açıldığı kaydedildi. 

Ercan Topaç

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