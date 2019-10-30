Tunceli'nin sonbahar renkleri fotoğraf tutkunlarını büyüledi
TUNCELİ (AA) – Tunceli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflamak üzere gelen Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyeleri, kente hayran kaldı.
Son yıllarda kentte sağlanan huzur ortamı ve yapılan yatırımlar, çevre düzenlemeleri ile merak edilen bir kent haline gelen ve renk cümbüşünün yaşandığı sonbaharda ayrı bir doğal güzelliğe bürünen Tunceli, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Sonbaharda doğada oluşan renk cümbüşü ile tarihi mekanları fotoğraflamak için kente Ankara'dan gelen 14 kişilik fotoğrafçı ekibi, kent merkezinin yanı sıra Pertek, Çemişgezek, Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde tarihi ve doğal güzelliklere ilişkin fotoğraf çalışması yaptı.
Pertek ilçe merkezinde tarihi camiler ile Keban Baraj Gölü'nde bir ada üzerindeki Pertek Kalesi'ni gezerek fotoğraflayan gruba Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da eşlik ederek ilçe hakkında bilgiler verdi.
Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin Tunceli ve ilçelerine ilgi gösterdiğini belirtti.
Bölgenin tanıtımı için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirten Alan, "Bölgemizi hem iklim hem de konum olarak ilin en avantajlı yeri olarak nitelendiriyorum. Burada kış mevsiminde de pek çok aktivite gerçekleştirilebilir." dedi.
Alan, Pertek ilçe merkezinde ve çevresinde tarihi eserlerin günlük yaşamla iç içe bulunduğunu ifade ederek, ilçenin termal turizm, doğa yürüyüşü, tırmanış, dalış, kano ve diğer su sporları için de elverişli olduğunu söyledi.
Bölgede fotoğrafçıların da ilgisini çekecek 5 dönüm arazide lavanta ekimi yaptıklarını anlatan Alan, "Gelen misafirlerimizin de buradan mutlu ayrılacağının garantisini veriyorum. Doğayla iç içe olan ilçemizde turizm çeşitliliği çok fazla, kaplıca otelimiz var. Misafirlerimiz buradaki turizm aktivitelerinden her türlü faydalanabilir, herkesi Pertek'e bekliyoruz." diye konuştu.
AFSAD üyesi fotoğrafçı Gülizar Özmen de Tunceli'ye ilk kez bu yıl haziran ayında Rafting Dünya Şampiyonası'nı takip etmek için 4 fotoğrafçı arkadaşıyla geldiklerini ve hayran kaldıklarını dile getirdi.
Şampiyona süresince Tunceli'yi ve Tuncelilileri tanıdıklarını ve buraya fotoğraf turu düzenlediklerini belirten Özmen, "Tunceli'de Pertek ilçesini, Keban Baraj Gölü'nü, Çemişgezek ilçesini gezdik ve muazzam bulduk. Bu coğrafyayı tanıdığımız herkese anlatmak ve buraya davet etmek istiyoruz. Tunceli muazzam bir yer." dedi.
Özmen, Tunceli'nin fotoğrafçılar için ciddi bir potansiyelinin olduğunu vurgulayarak, "Biz Ankara'da sonbahar renklerini çekebilmek, fotoğraflayabilmek için sadece Yedigöller'e gidebiliyoruz ama burada hem doğa hem tarih ve bunların sularla buluşuyor olması muazzam ve müthiş." diye konuştu.
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Tunceli'nin sonbahar renkleri fotoğraf tutkunlarını büyüledi
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