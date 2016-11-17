Tunceliye atanan kayyum görevine başladı

Tunceli Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Bul’un tutuklanmasının ardındaki İçişleri Bakanlığı kadar belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Olgun Öner’in göreve başlamasından önce belediye binası önünde polis ekipleri kadar geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediye çalışanları dışarı çıkarılırken binada arama gerçekleştirildi. Arama yapıldığı esnada ara sıra gergin anlar yaşandı.

Tunceli Belediye binasına asılan pankartı indirmek isteyen polisler ile HDP’li Vekil Alican Önlü arasında da kavga yaşandı. Uzun uğraşlar sonucu pankart polisler göre indirilirken alınan geniş güvenlik önlemleri altında Tunceli Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkan vekili olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tekin Aktemur ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş, belediye binasına geldi.

Yetkililerin belediye binasına gelişleri esnasında da protestolar yaşanırken, Vali Osman Kaymak ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Olgun Öner basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, belediye başkanının tutuklanmasına değinerek, “Bunun sebebi terör örgütü PKK’ya üye olmak, destek yerine getirmek. Dava açıldı sonuçta tutuklandı. Bu bir adli karardır. Burada bizim valilik, hükümet olarak amacımız halkımıza hizmet etmektir. Tutuklanınca yasa gereği içişleri bakanımız Olgun Öner beyi belediye başkan vekili olarak atadı. Arkadaşımızı bugün buraya getirdik. Kendisine başarılar diliyoruz. Valilik olarak sürekli yanında olacağız. Daha önce belediyeyle hizmetlerde şayet ayrılıklar oluyordu şimdi valilik imkanları halkımızın hizmetinde olacak. Belediyenin amacı halka hizmettir. Bugüne dek yeterince verildiğini düşünmüyoruz. Bu çerçevede bizler zulmetmek için yok hizmet etmek için geldik. Bu kalıcı bir şey değildir. Harmoni oturuncaya değin, bu terör örgütünün Tunceli halkının üzerindeki baskısı kalkıncaya kadar devam edecek” dedi.

Belediye binasına gelişlerindeki protestoya değinen Vali Kaymak, “Buraya gelirken bazı kişiler protesto eyleminde bulundular. Bu onların demokratik haklarıdır oysa şunu bilsinler fakat buraya hizmet için geldik. Gayri kanunu bir şart yok. Tutuklama sonucu içişleri bakanımız yetkisini kullanıp görevlendirme yapmıştır” diye konuştu.

Tunceli Belediye Başkanvekili olarak atanan Olgun Öner ise yaptığı açıklamada kente yabancı olmadıklarını dile getirerek, “Tunceli’ye bizler tanıdık olmayan değiliz. Üç yılı aşkın süredir Tunceli’deyiz. Eksiklik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. İçişleri bakanlığımız bize bu görevi tebliğ ettiler. Gayri hukuki bir tayin değil kanuni ve adli bir süreç sonucunda verilmiş bir karar. Belediye yasasından kaynaklı bir tahsis. Kayda Değer olan bunları sorgulamaktansa önümüze bakmaktır. Sayın valimizin destekleri olacak. Tüm ulus kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacağız” biçiminde konuştu.

Yetkililerin belediye binasında bulundukları esnada dışarıdaki protesto eylemleri de devam etti.

İncelemelerin peşinde Vali Osman Kaymak ve öteki yetkililer belediye binasından ayrıldı.

Ercan Topaç