Tüp bebek sahibi anneler buluştu

Medicana Konya Hastanesi, tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan 50 anneyi bir araya getirerek, Anneler Günü’nü kutladı. Hastane binasında bu sene üçüncüsü gerçekleşen etkinlikte konuşan Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Hekim Lütfi Yıldırım, çare süreçlerinin ardından anne olan kadınların gözlerindeki mutluluğa şahit olduklarını söyledi.

Şimşek, “Hastaneler başlıca birazcık keyifsiz mekanlardır lakin hastanelerin en güzeli tablosunu burada sizlerle, sevgili çocuklarla birlikte sizlerin gözlerinizde mutluluklarınızı görerek yaşıyoruz. Bu da bizim mesleğimizden en keyif aldığımız alanlardan bir tanesidir. Kendi annemizin gününü kutlamadan sizlerin Anneler Günü’nü kutlamak da bize talih oldu. Epeyce ileri teknoloji gerektiren güzel bebekleri bizlere sizlere kavuşmasını karşılayan emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Medicana Konya Tüp Bebek Merkezi Sorumluluk Sahibi Doktoru Op. Dr. Necati Özçimen ise, yeni gebeliklerin kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti. Özçimen, “Anneler Günü kutlamalarına her geçen sene yüzlerce yeni gebelikler ekleniyor, bu da bizleri heyecanlandırıyor. Bu aşamada sizlerin huzurunda bütün egzersiz arkadaşlarıma ekibime emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz doğal yoldan hamile kalamayan çocuk sahibi olamayan çiftlere teknolojinin imkanlarını kullanarak bizlerin de 14 takvim tüp bebek tecrübesini kullanarak defalarca ekleyerek en güzel duygu olan analık duygusunu anne almak isteyen bu kadınlara tattırmak” diye konuştu.

Program hastane yönetimi ve programa katılan annelerin pasta kesmesiyle sona erdi.