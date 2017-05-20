Tur otobüslerinde sıkı denetim

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla’da bir hafta içinde meydana gelen iki kazanın ardındaki rutin denetimler dıştan daha artı takım ile denetimlerini sıklaştırdı. Bölge Trafik ekipleri, 24 vatandaşın ölümü ve 10 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan ve ardındaki Ukraynalı turistleri taşıyan ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrası tur otobüsü ve midibüsleri üzerindeki denetimini arttırırken, bununla beraber gezgin ve sürücüleri Sakartepe rampası konusunda uyarıyor.

Kazanın yaşandığı Sakartepe rampası girişindeki Kızılağaç Mahallesinde çok sayıda trafik ekibinin yer aldığı gerçekte Muğla ve ilçeleri ile Kültürlü, İzmir ve Denizli’den günübirlik tur taşımacılığı yapan otobüs ve midibüsler durduruldu. Görevli bir polis ekibi ise araçta bulunan yolculara tehlikesiz bir gezi geçirmeleri için emniyet kemeri takılması ve sürücünün kaide ihlali yapması halinde polis ekiplerine haber verilmesini istedi. Sabahleyin saatlerinde başlayan kontrollerde fazla sayıda tur otobüsü ve midibüs denetim edildi. Ekipler kontrollerde evrakları eksik olan sürücülere zorunlu cezai işlemleri uyguladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Hüseyin Başkan, Muğla’da beğenilmeyen iki kazanın ardındaki rutin denetimlerin dışarıda da denetimlerini arttırdıklarını söyledi. Bölge Trafik Müdürü Başkan, “İlimizde istenmeyen iki kazanın meydana gelmesi yapılmakta olan denetimleri biraz daha artırarak yolcu ve siklet taşıyan araçlar üzerinde denetimler yapmaktayız. Bu denetimlerde aracın lastiklerinin standartlara uygun olup almadı, arka stop ve sinyal lambaları, pozitif gezgin, güvenlik kemeri, sigorta, kaza koltuk sigortası, sürücülerin yeterlilik belgesinin olup almadığını kontrol etmekteyiz. Bu kontrollerle ilgili olarak Muğla’da 24 saat esasına tarafından kontroller yapılmaktadır. Genel Olarak yolcuların emniyet kemerlerini taktıkları gözlemlendi. Son iki kaza sonra biraz daha attırarak denetimlere devam etmekteyiz. Bununla ilgili gerek Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen program doğrultusunda, gerekse bizim aylık olarak bizim burada hazırladığımız plan doğrultusunda denetimlerimiz devam ediyor ve bundan sonradan da devam edecektir. Çok olumlu karşılandı bu denetimlerimiz yolcularımız göre. Sürücüler dahil hepsi güvenlik kemeri takmaktadır. İlimizde meydana gelen kazalar genel olarak tek taraflı kazalar. Sürücü hatasından kaynaklanan kazalar. Bununla ilgili de sürücüler de yol güzergâhı hakkında bilgilendirilmektedir” dedi.

Bekir Tosun

