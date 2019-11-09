“Turandot” operası yeniden sahnede

ANKARA (AA) – İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri "Turandot" operası, yoğun istek üzerine 23 Kasım'da son kez Ankaralı seyirciyle buluşacak.

Prömiyeri 16 Mart 2019'da kapalı gişe oynanan "Turandot" operası, temsili izleyemeyen Ankaralı sanatseverlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden sahnelenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek; Pekin'de yaşayan Çin prensesi "Turandot" ile Moğol Prensi "Calaf"ın aşkını anlatan eserin başrolünde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan yer alacak.

Eserde orkestra, koro, solistler, çocuk korosu ve bale sanatçıları da aynı anda sahnede olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası şef Antonio Pirolli yönetiminde, Timur rolünde Şafak Güç'e, Turandot rolünde Feryal Türkoğlu'na, Calaf rolünde Murat Karahan'a, İmparator rolünde Cem Akyüz'e, Liu rolünde Tuğba Dekak'a Saray Görevlileri Ping, Pong, Pang, rollerinde ise Çetin Kıranbay, Arda Doğan ve Emre Akkuş'a eşlik edecek.

Operanın dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz tarafından yapıldı.