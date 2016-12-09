TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan:

AKSARAY (AA)- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye’nin güçlü olması için çok çalışmaları gerektiğini belirterek, “Bu ülkede terörü bitirmek için müttefiklerimizden silah istedik bize vermediler. Biz, terörü bitirmek için ihtiyacımız olan ekipmanı NATO müttefiklerimizden istedik, uygun görüp bize satmadılar. Daha dün, Türkiye’yi terörize etmek isteyen, bu ülkeyi bölmek isteyen guruplara uçaksavar silahları tedarik etmeye karar verdiler. Bizi namerde muhtaç etmeyin. Bu ülkeyi namerde muhtaç etmeyin. O kadar çok çalışın ki, o kadar büyük işler yapın ki, dünya mazlumları da namerde muhtaç olmasın.” dedi.

Erdoğan, Hasan Dağı Spor Salonu’nda düzenlenen “İmam Hatipliler Gençlik Buluşması” programına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’de imam hatiplilere eskiden ikinci sınıf muamelesi yapıldığını anımsattı.

Bunun nedeninin, Türkiye’nin değerleriyle, inançlarıyla barışık olmayan, düşman bir zümrenin türemesi olduğunu belirten Erdoğan, “Bu zümre değerlerimizi, yaşamımızı, inancımızı, asla istemedi, kabul etmedi. Kendi düzenlerinin bozulmasından, kendi zulümlerinin, zulüm düzenlerinin bozulmasından korktukları için bu milletin kendisi olan sizleri, bizleri hep hor görüp, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaptılar ama bu gün imam hatip davasının geldiği noktada, imam hatipliler istikamet üzere gümbür gümbür devam ediyor. İstikamet üzeri yürüyoruz. Cesaretle, azimle, dimdik, çalışkan bir şekilde bıkmadan, usanmadan yürüyoruz.” diye konuştu.

– “Bu davayı kıyamete kadar taşımakla yükümlüyüz”

İmam hatiplilerin artık bir davasının olduğunu ifade eden Erdoğan, bu davanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mesajlar ve dünyada adaletsizliğin karşısında adaleti haykırmak olduğunu bildirdi.

Bu davaya herkesin sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

“İmam hatiplilerin davası, zulüm karşısında barışı haykırmak, hakkı tutmaktır. İmam hatiplilerin davası, tankların karşısında durabilmektir. Kendi insanlarına zulmetmek, kendi insanlarına kurşun sıkmak, kendi insanlarını tankların altında ezmek değil. Bunu yapanların karşısında iman dolu göğüsle sapa sağlam, dimdik duracak şuuru kuşanmaktır. Bu dava imam hatiplilerin davası. Çok şükür imam hatipli bir liderimiz her türlü taarruza rağmen cesaretle bakarak yolumuzu açıyor. Hem de bizim de istikamet olmamızı adeta temin ediyor. Bu davayı kıyamete kadar taşımakla yükümlüyüz.”

– “Bu ülke sadece Müslüman mazlumların değil, bütün mazlumların umudu”

Erdoğan, dünyada Müslümanların zulme uğradığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Irak, Suriye, Arakan, Gazze’de, Müslümanlar zulme maruz kalıyor ise bu, dava şuurumuzun, ümmet olma şuurumuzun ne yazık ki zayıflamasından kaynaklanıyor. Bizler imam hatip nesli olarak, bugün 1 milyon 300 bini aşkın imam hatipli ve 1 milyonu aşkın mezunu olarak yaklaşık iki buçuk milyon insandan bahsediyoruz. Koca dünya maalesef İslam alemindeki bu zulümlere sessiz kalırken, sadece Türkiye’den bir gür seda dünya beşten büyük diyorsa, bizim o girişimi o dik duruşu yalnız bırakmamamız gerekiyor. Güçlü olmak zorundayız çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin bu ülke, sadece Müslüman mazlumların değil, bütün mazlumların umudu.”

Bilal Erdoğan, imam hatiplilerin cesaretli ve kimsenin yapmadığı işlere soyunmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin daha güçlü olması için, çok çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’yi güçlendirerek geleceğe taşımak için koşturmak, yorulmak zorundayız. Bu ülkede terörü bitirmek için müttefiklerimizden silah istedik bize vermediler. Biz, terörü bitirmek için ihtiyacımız olan ekipmanı NATO müttefiklerimizden istedik, uygun görüp bize satmadılar. Daha dün, Türkiye’yi terörize etmek isteyen, bu ülkeyi bölmek isteyen guruplara uçaksavar silahları tedarik etmeye karar verdiler. Bizi namerde muhtaç etmeyin. Bu ülkeyi namerde muhtaç etmeyin. O kadar çok çalışın ki, o kadar büyük işler yapın ki, dünya mazlumları da namerde muhtaç olmasın.” şeklinde konuştu.

– “İmam hatip nesli bu ümmetin bel kemiğidir”

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadıklarını, sahte vaatlerle sapkın, gizli, yer altına kaçmış, insanların düşüncelerini istismar eden din anlayışlarını sömürenleri gördüklerini belirtti.

İnsanların istikametini bozan hainleri gördüklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Onlar ‘Cebrail parti kursa oy vermem’ demişti, hatırlıyor musunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Peygamberimiz için ‘kusura bakma ey Muhammed, senin bu tavsiyeni uygulayamayacağım’ demişti. Sonra bunları gördük, siz de gördünüz. Müslümanlara, kendilerini takip edenlere tedbir kisvesi altında ‘Namazını kılma, başını örtme, gerekirse oruç tutma, mecbur kalırsan içki iç’ dediler. Müslümanlara bunları söylediler. Bunu asla unutmayacağız. Neden biliyor musunuz? Kula kul olmanın sonuçlarını gördük. İmam hatip neslini neden bunlar hiçbir zaman tasvip etmedi çünkü birisi size gelip de ‘mecbur kalırsan içki iç, orucunu tutma, namazını kılma’ dediği zaman, imam hatipliler bunlara ‘dön arkanı git ben dinimi asli kaynaklarından öğrendim, senin gibi şaklabanlara pabuç bırakacak adam değilim’ der. Bakın neden imam hatip nesli bunların tuzağına düşmedi çünkü imam hatip nesli İslam dinini asli kaynaklarından öğrendi. Peygamberimizin hayatını doğru bir şekilde okudu. O nedenle imam hatip nesli bu ülkenin güvencesidir. İmam hatip nesli bu ümmetin bel kemiğidir.”

Toplantıda daha sonra çeşitli yarışmalarda dereceye giren imam hatip öğrencilerine hediyeler takdim edildi.

Programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.