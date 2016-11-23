Turgut Dereli son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği yürek krizi sonucu 40 gündür Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çare gördüğü sırada dün hayatını kaybeden Turgut Dereli için cenaze töreni düzenlendi.

Kayabaşı merkez caminde İl müftüsü Halil Bektaş göre kılınan cenaze namazına Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Belediye başkanları, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, AK Parti teşkilat üyeleri, daire müdürleri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turgut Dereli’nin naaşı sonradan 5000 Evler aile mezarlığına defnedildi.

Yasin Erdem