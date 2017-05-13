Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal çok tartışılan o fotoğraflar hakkında konuştu

CNN Türk’te Hakan Çelik’in hazırlayıp sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına konuk olan Ahmet Özal özetle şöyle konuştu:

“GÜLEN BABAMIN ODASINA EL ALTINDAN GİRDİ”

Fetullah Gülümseyen, babamın döneminde Orta Asya’da okullar açılmak istiyordu. Babamdan bunun için randevu istiyor. Bir kez görüşmüş. Kazakistan ve Türkmenistan’da okul olması güzel bir şeydir diye düşünmüş o dönemdi. O dönemde Emniyet’te bazı atamalarla ilgili ricada bulunuyor. Babam diyor oysa, Bir dakika asla olmaz. Zannediyorum yeniden da görüşmesi oldu. Gülümseyen, babam Houston’da Bypass ameliyatı olduğunda ziyaret ediyor. Hatta enteresandır; babamla çekilmiş bir fotoğrafı var. Ondan sonra babam onun bazı taleplerini yerine getiremediği için Akıntı dergisinde babam karşı yazılar yazdı. Kendisinin başka isimle fazla ağır yazılar vardır.”