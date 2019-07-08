Turistler Eskişehir'i bisikletle gezebilecek
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de konaklayan yerli ve yabancı turistlerin kenti bisikletle gezmesi amacıyla hayata geçirilecek "Konuk Pedal" adlı proje için Eskişehir Ticaret Odası (ETO), merkez Tepebaşı İlçe Belediyesi ve Corelli Bisiklet arasında protokol imzalandı.
"Konuk Pedal Projesi"nin ETO Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ETO Başkanı Metin Güler, Corelli Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz katıldı.
Ataç, törende yaptığı konuşmada, akıllı ve çevreci ulaşımın günümüzdeki en etkin parçalarından birinin bisiklet kullanımı olduğunun altını çizdi.
Eskişehir'e gelecek turistlere bisiklet hizmeti sunmak amacıyla bir proje geliştirdiklerini anlatan Ataç, şöyle konuştu:
"Dünyaya baktığımızda bisikletin çevre, sağlık ve ekonomi açısından çok önemli olduğunu görüyoruz. Biz de akıllı ve çevreci ulaşımın en etkin parçalarından olan bisiklet kullanımının Eskişehir'de de artmasını istiyoruz. Kentteki otellerimizde konaklayanlar için 70 bisikletin kullanılacak olması, kentimiz için önemli bir proje. Corelli Bisiklet tarafından üretilecek bisikletlerin bakımı ve onarımını da biz yapacağız. Özel tasarlanacak bisikletlerin teslimiyle proje, başlayacak."
Güler ise Eskişehir'e gelen turistlerin kenti tam anlamıyla keşfedebilmeleri ve keyifli vakit geçirebilmeleri için hayata geçirdikleri projesi kapsamında bisikletlerin ETO'nun koordinatörlüğünde otellere ulaştırılacağını bildirdi.
Konuşmanın ardından protokol imzalandı.
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