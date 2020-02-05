Türk-Amerikan iş dünyası bir araya geldi

ANKARA (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, ABD'de kurulması planlanan Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin (IZUS), ticaret hacmini artırmayı hedefleyen girişimlerden biri olduğunu belirterek, "Bunun ardından Türkiye'de de bir Türk-Amerikan Teknopark veya mevcut bir teknoparka Amerikan şirketlerinin daha fazla dahil olmasını sağlayacak bir iş birliği kapılarını da açmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) düzenlenen "Türk Amerikan İş Dünyası Buluşuyor: Amerika Birleşik Devletlerinde Yatırım ve İş Fırsatları" konulu etkinlikte konuşan Dönmez, tarihi açıdan bakıldığında Türk – Amerikan ilişkilerinin çok boyutlu, karşılıklı saygı ve kazanımlara dayalı bir ilişki olduğunu belirtti.

Dönmez, iki ülke arasında pek çok değer ve çıkara dayanan bir ortaklığın olduğunu ifade ederek, bu mevcut ortaklığı taçlandırmak için karşılıklı ticaret hacmini artırmak gerektiğini vurguladı.

ABD'de kurulması planlanan Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin (IZUS), ticaret hacmini artırmayı hedefleyen girişimlerden biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Bunun ardından Türkiye'de de bir Türk – Amerikan teknopark veya mevcut bir teknoparka Amerikan şirketlerinin daha fazla dahil olmasını sağlayacak bir iş birliği kapılarını açmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin yatırımcı dostu üretim ve yatırım ekosistemine sahip olması dolayısıyla hem Amerikan şirketlerinin Türkiye'de hem de Türk şirketlerinin Amerika'da yatırım yapması için gerekli altyapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Özel sektör odaklı büyüme modelimiz kapsamında yatırımcıların problemlerinin çözümü konusunda her zaman karşılıklı iş birliğine açığız. Hükümetler arası yatırımcıların önünü açacak her türlü uygulamada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak öncü rol oynayacağımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

– ABD'ye gidecek "ticari donanmaya" davet

TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat da başarılı bir iş insanı ya da tüccar olma isteği bulunanların başka mahallelere açılması gerektiğini belirterek, "Ekonominin temel kuralının "Büyümeyen küçülür, durmak mümkün değildir" prensibi gereği hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bir örneklemeyle, Amerika'ya bir gemiyle de bir donanmayla da yolculuk yapılabileceğine işaret eden Akat, "Bir gemi ile gidince yapabileceğiniz işler ile bir donanma ile giderseniz yapabilecekleriniz işler ve ticaret çok farklı olacaktır. Bu toplantı, milyarlarca dolarlık ABD pazarına doğru yola çıkacak ticari donanmamıza davet niteliğindedir." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da son dönemde uluslararası ilişkiler ve savunma sanayisi konusunda yaşanan gerginliklere rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam ettiğini belirtti.

Baran, 2005'te 10,3 milyar dolar olan ticaret hacminin geçen yıl sonu itibarıyla 19,2 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konulduğunu hatırlattı.

Ülkeler arasında sanayi alanındaki iş birliğinin, ticari ilişkilerde öne çıkan boyutu oluşturduğuna işaret eden Baran, ortak üretim ve teknoloji transferinin Türkiye'nin savunma ve sivil havacılık endüstrilerini dönüştürürken, ABD'nin tedarik zincirini de güçlendirdiğini söyledi.

Uluslararası politikalarda son dönemde yaşanan gerginliklerin yerini dengeye bıraktığında Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin çok kısa sürede belirlenen hedeflere ulaşılabileceğini dile getiren Baran, Türkiye-ABD arasında yatırım stokunun da yıllar itibarıyla artış gösterdiğini vurguladı.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak da küreselleşmenin tüm dünyada sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda önemli gelişmelere yol açtığına işaret ederek, ticarette de ulus devlet sınırlarının aşıldığını ifade etti.

Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul da dünyanın en büyük 10 şirketinden 9’unun teknoloji şirketi olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’nin 2023 vizyonu ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var. Eğer dijital ekonomide bizim gibi şirketler, yazılım şirketleriyle beraber bu ticarette bir köprü görevi göremezsek bu hedeflere ulaşmamız zor görünüyor.” dedi.

Bilişim sektörü Türkiye’de büyütülürse, ülke ekonomisine büyük katkı yapılacağını dile getiren Erkul, Türkiye’den daha fazla teknoloji şirketi ve “unicorn” çıkması temennisinde bulundu.

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar da geçen sene ABD ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını ve bu ülkeyle 100 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini hatırlattı.

Bu hedefe ulaşmak için yüksek teknoloji ihracatına önem verilmesi gerektiğini belirten Cabbar, “Türkiye’nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracatının yüzde 20’sini Ankara yapıyor. ASO olarak biz de teknoloji firmalarımızla ABD’li firmaların eşleştirilmesinde paydaş olmaktan memnuniyet duyarız.” diye konuştu.

IBM Türkiye ve Ortadoğu Kamu İlişkileri Direktörü İhsan Muderrisoğlu da şirketin 170 ülkede faaliyet gösterdiğini, 80 milyar dolarlık cirosu olduğunu belirterek, Türkiye'de 1938'den bu yana faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Gelecek teknolojilere yönelik örnekler veren Muderrisoğlu, blockchain ve akıllı teknolojiler üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini anlattı. Zamanın heyecanlı bir dünyaya doğru ilerlediğini vurgulayan Muderrisoğlu, verinin serbest dolaşımının önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Kıtalararası Kültürel Yayılım Başarı Ödülü Bozdağ Film, Yüksek Teknoloji Başarı Ödülü IBM ve Microsoft'a verilirken, Anadolu Ajansına da etkinliğe katkıları dolayısıyla plaket takdim edildi.