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Türk Dil Bayramı

28 Eylül 2016 Çarşamba, 18:45
Türk Dil Bayramı

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Türk Dil Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene CHP Eskişehir Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Dil Derneği Genel Başkanı Sevgi Özel ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Dil Derneği Başkanı Özel, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik ödül töreni ile son buldu.

eskişehir ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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