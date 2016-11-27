ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, ”Bugün itibariyle Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’ndan tamamlanmak üzere devralınan 15 projeden 10’u tamamlanmıştır.” dedi.

Bakan Avcı, bir otelde düzenlenen Türk Dünyası Vakfı 2016 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Eskişehir’in 2013 yılında Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla “Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak ilan edildiğini anımsattı.

Eskişehir’in 2013 yılı boyunca Türk dünyasının dört bir yanından gelen misafirleri ağırladığını belirten Avcı, aynı zamanda Eskişehir’den birçok kişinin Türk dünyasına ait ülkelere götürüldüğünü vurguladı.

Avcı, 2013-2014 yılları boyunca Eskişehir’in Türk dünyasının kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin merkezi haline geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Pek çok güzel etkinliğe imza atıldı. Tüm bunlar yasa ile kurulan Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile yürütüldü. Kalıcı eserlere imza atıldı, tarihi eserler restore edilerek Eskişehir ve Türk dünyasının hizmetine sunuldu. Başlatılan işlerin ajansın yasal süresi içinde bitirilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla ajansın başlattığı ve henüz sonuçlanmamış güzel işlerin bitirilmesi maksadıyla Türk Dünyası Vakfı kuruldu. Vakıf, ajanstan devraldığı işleri tamamlamak için hizmete koyuldu. Bu süreçte Türk Dünyası Vakfının mütevelli heyeti ve yönetim kurulu gerçekten büyük fedakarlıkla pek çok yarım kalan işi tamamladı. Bugün itibariyle Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’ndan tamamlanmak üzere devralınan 15 projeden 10’u tamamlanmıştır. Kalan 5 projenin 3’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına girdiği için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarıyla yürütülüyor. Diğer iki proje de Türk Dünyası Vakfı tarafından tamamlanmak üzeredir.”

Daha önce açıklanan stratejik planda 38 hedefin tanımlandığını hatırlatan Avcı, “Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere 39 etkinlik tasarlanmıştı. Kurulduğumuz günden bu yana hemen hemen bunların tamamını gerçekleştirdik. Stratejik planımızda öngördüğümüz hedefleri bugün itibariyle yüzde 72 oranında tamamlamış bulunmaktayız.” ifadesini kullandı.

– ”Yeni stadın parasını Türk Dünyası Vakfı bütçesinden karşıladık”

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı tarafından kente kazandırılan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi’nin protokolle Anadolu Üniversitesinin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Avcı, Eskişehir’e yeni stadyum yapılmasında Anadolu Üniversitesinden destek gördüklerine değinerek, ”Başka şehirlerde kent merkezinde kalan stat yerleri TOKİ’ye devrediliyor. TOKİ buraları yapılaşmaya açarak kazandığı gelirle yeni statlar yapıyordu. Eskişehir’de biz bunu yapmadık. Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle eski stat alanının yapılaşmaya açılmaması için yeni stadın parasını Türk Dünyası Vakfı bütçesinden karşıladık.” diye konuştu.

Türk Dünyası Bilim Şenliği’nin üçüncüsünün Şanlıurfa’da yapılacağına işaret eden Avcı, ”Bu şenlik için vakıftan herhangi bir para çıkmıyor. Burada Şanlıurfa Valiliği, Türk Dünyası Vakfına jest yapıyor ve şenliğin masraflarını üstleniyor. Bundan dolayı şenliğin üçüncüsü Şanlıurfa’da yapılacak.” ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir ile vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.