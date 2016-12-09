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Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Eryıldız, Ulaş'ta

09 Aralık 2016 Cuma, 12:20
Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Eryıldız, Ulaş'ta

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SİVAS (AA) – Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, Ulaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Eryıldız, ilçedeki okulları ziyaret ettikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik’i ziyaret ederek sendikanın çalışması hakkında bilgiler verdi.

Eryıldız, yaptığı konuşmada, “Bizler, bugüne kadar sendikamıza üye olsun veya olmasın, hiçbir eğitimci arkadaşımıza farklı gözle bakmadık. Her eğitimcimizin sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık.” dedi.

Aslan ve Çezik de, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eryıldız’a teşekkür etti.

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