Türk hackerlar Adil Öksüz için özel ekip kurdu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından gözaltına alınan ve örgütün ’Hava Kuvvetleri imamı’ olan Adaletli Öksüz, hala bulunamadı. Kimsesiz’ün bulunması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MITOS) da özel bir mücadele harcarken, ’Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Yetim için Türk hackerlar da bir egzersiz başlattı.

ÖZEL UZMAN EKIP KURULDU

Adil Öksüz’ün iletişime geçebileceği bütün e-postaları takibe bölge hackerlar, bunun için de özel bir takim kurdu. bazı bilgilere de ulaşan hackerler, Öksüz’ün bulunması için gece gündüz çalışmaya başladı. Türk Hack Team yöneticileri yaptıkları açıklamada, Öksüz’ün bulunması için koskocoman uğraş harcadıklarını ifade ederek, “İletişime geçebileceği tüm elektronik postaları takip ediyoruz. Bu millete yaptığı hainliğin bedelini ödeyecektir. Incelemeler en kısa zamanda neticelenecektir” dedi.