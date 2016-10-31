Türk hackerlar Avrupa Parlamentosunu hedef aldı
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik operasyona ilişkin “Türkiye’nin kendi kırmızı çizgisini aştığı” sözlerine tepki olarak Avrupa Parlamentosunun internet sitesini çökertti.
31 Ekim 2016 Pazartesi, 23:29
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik operasyona ilişkin “Türkiye’nin kendi kırmızı çizgisini aştığı” sözlerine tepki olarak Avrupa Parlamentosunun internet sitesini çökertti. Avrupa Parlamentosunun www.europal.europa.eu adlı sitesi saldırının gerisinde erişime kapandı.