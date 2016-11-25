Türk hackerlardan Avusturya Dışişleri Bakanlığına ambargo

Aslan Neferler Tim adlı hacker grubu, Avusturya’nın Türkiye’ye tabanca ambargosu başvuru formu kararı alması üstüne Avusturya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine siber hücum gerçekleştirdi. Bakanlığın internet sitesini hackleyen Aslan Neferler Tim adlı grubun sosyal ağ hesabından yapılan açıklamada, “Bize silah ambargosu koymuşlar güya. Sen önce ambargo koyduğun ülkenin aslanlarından kendini koru. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafımızca çökertilmiştir. Bir zaman siteye ambargo uygulayacağız” denildi.

Caner Ünver