Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi, Vali Gül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) – Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Işın ve beraberindekiler, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, THK Sivas Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Işın, Eğitim Şube Müdürü Bekir Akyüz, Şehit Ahmet Eyce, MTA Lisesi Müdürü Ramazan Yıldız, Model Uçak Serbest Uçuş Milli Sporcusu Yalçın Olgun, Sivas Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Ayla Çakır, Model Uçak Rehber Öğretmeni Sinan Çoban ile Şube Saymanı Umut Altuğ, Vali Gül’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

“Keşke vaktimiz olsa da bizde model uçak yapsak” ifadelerini kullanan Gül, “Sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çok özveriyle bu işi yaptıklarını ve güzel başarılar elde ettiklerini biliyorum. Sivas’ın gelecekte özellikle model uçak konusunda daha iyi olacağına inanıyorum. Hocaların, sizlerin ve öğrencilerin bu gayreti sonunda ortaya iyi şeyler çıkacağına da eminim.” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Gül’e model uçak hediye edildi.