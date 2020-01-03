Türk hekimden sıra dışı pankreas kanseri operasyonu
ANKARA (AA) – DUYGU YENER – Kosovalı pankreas kanseri hastası, ince bağırsağı, karaciğeri ve böbreğindeki damarların tümörle birlikte çıkarılarak yerlerine yapay damar ve bacağından alınan damarın taşındığı, Türk cerrahın sıra dışı pankreas operasyonu sayesinde sağlığına kavuştu.
Pankreas kanseri nedeniyle ülkesinde 9 ay kemoterapi tedavisi gören 51 yaşındaki Habib Qeriqi, ameliyat için Türkiye'ye geldi.
Ankara'da özel bir hastaneye başvuran Kosovalı hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından operasyon için değerlendirmeye alındı. Yapılan ileri tetkiklerde, hastanın ameliyat için uygun olduğuna karar verildi.
Genel cerrahi ve kalp damar cerrahi uzmanlarının yer aldığı ekip, hastanın tümörlü bölgesini daha önce hiç uygulanmayan teknikle temizleyerek dünyada bir ilke imza attı.
– "İleri bir tekniğin daha ileri safhasını uyguladık"
Operasyona ilişkin AA muhabirine bilgi veren Prof. Dr. Can, hastanın genç olması ve tümörün vücudunda başka hiçbir yere sıçramamasının ameliyat için büyük şans olduğunu söyledi.
Pankreas kanseri ameliyatlarında son derece nadir uygulanan ileri bir tekniğin daha da ileri safhasını uyguladıklarını vurgulayan Can, şöyle konuştu:
"Literatürle ilgili yaptığımız araştırmada, bu şekilde 4 hayati damarın çıkarılarak yenilerinin konduğu bir ameliyat göremedik. Bunun sebebi, genellikle ince bağırsak, karaciğer, böbrek gibi hayati organların atardamarları tutulduğunda, pankreas kanseri ameliyatı gerçekleştirilemiyor."
– Dünyada başka örneği yok
Prof. Dr. Can, 13 saat süren zorlu operasyon sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Pankreastaki tümör, karın içinde hayati organların damarlarını sarmıştı. Ama vücutta başka bir yere sıçramamıştı. Bizim burada yaptığımız, ince bağırsağın atardamarını ve toplardamarını, karaciğerin atardamarını ve besleyici toplardamarını, böbreğin toplardamarını çıkartmak ve bunların yerine tıp teknolojisi ile üretilmiş yapay damarlar ve hastanın bacağından alınan damarı koyarak bu hayati organların kan akışının devamını sağlamak oldu."
Literatürde biri atardamar, diğeri toplardamar, toplamda 2 damara kadar bu ameliyatın yapıldığına dair yayınların mevcut olduğuna işaret eden Can, "Yaptığımız literatür incelemesinde, 3 veya 4 damar değişimi şeklinde olan yayına rastlamadık. Uygulanmış fakat yayınlanmamış olabilir tabii ki ama yazılı literatürde 4 damarın çıkarıldığı, yerine rekonstrüksiyon yapıldığı pankreas kanseri ameliyatı biz göremedik." diye konuştu.
– Ameliyattan sonra ülkesine döndü
Habib Qeriqi de yaklaşık 10 aydır bu hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, kemoterapi sürecinde karnında ağrılar ve yemek yemede güçlükler yaşadığını, daha önceleri çok riskli bulunması nedeniyle ameliyat olamadığını anlattı.
Prof. Dr. Can ile iletişime geçtikten sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini ifade eden Qeriqi, zorlu ve başarılı bir operasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu vurguladı.
Ameliyat sonrası artık rahat yemek yiyebildiğini ve ağrısı olmadığını dile getiren Qeriqi, doktoruna ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.
Ameliyattan 17 gün sonra taburcu edilen Qeriqi, ülkesine döndü.
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