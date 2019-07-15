Türk-İş 15 Temmuz şehit ve gazisini unutmadı
ANKARA (AA) – Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'in ailesi ile gazi Cafer Yılmaz'ı ziyaret etti.
Atalay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara Şeker Fabrikasındaki Şeker Camisinde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu.
Daha sonra 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yönelik hain saldırıda sağ bacağını kaybeden 15 Temmuz gazisi Cafer Yılmaz'ın evini ziyaret eden Atalay, Yılmaz'a o gece gösterdiği kahramanlıktan ötürü teşekkürlerini iletti.
Akıncı Üssü'nde uçakların kalkışını engellemeye çalışırken şehit olan Ömer Takdemir'in Çubuk'un Yakuphasan Mahallesi'ndeki kabrine de giden Atalay, buradan şehidin Kahramankazan'daki babaevine geçti. Takdemir ailesiyle sohbet eden Atalay, şehide Allah'tan rahmet diledi.
Şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını ifade eden Atalay, "Türk-İş ailesi olarak 15 Temmuz gecesi şehitler verdik. Biz bu ülke için canını siper edenleri unutursak, Allah'ta bizi unutur. Bu ülke varsa şehit ve gazilerimiz sayesinde var." dedi.
Atalay'a ziyaretlerinde, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü Mücahit Alkan, Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Etimesgut Müftülüğü Şube Müdürü Günay Özer ve işçiler eşlik etti.
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Türk-İş 15 Temmuz şehit ve gazisini unutmadı
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