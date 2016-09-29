Türk kadınının kalbi alarm veriyor

Ani kalp krizi sebebiyle vefat oranının Avrupa ortalamasına kıyasla daha yüksek olduğu Türkiye’de kalp krizi riskinin azaltılmasına karşın araştırmalar yapan Türk Kardiyoloji Derneği, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’deki yürek krizi riskini masaya yatırdı. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, derneğin bir önceki dönemde başkanlığını yürüten Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necla Özer, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu ve meşhur şef Arda Türkmen’in katıldığı basın toplantısında ani yürek krizine (Akut Koroner Sendrom) dair toplumu bilinçlendirmeye karşın olarak AstraZeneca’nın desteğiyle hayata geçirilen “Bundan Böyle Kalpler Susmasın” sosyal sorumluluk kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi. Basın toplantısında değinilen verilere kadar Türkiye, Avrupa genelinde yürek krizi nedeniyle azami kadının hayatını kaybettiği ülke durumunda. Kalp krizi ve koroner hastalıkların genelde erkeklerde görüldüğü gibi yanlış bir kanı olsa da, Türkiye’de bütün tersi bir şart söz konusu. Genel Olarak kilolu olan, eksik hareket eden ve kolesterolü yüksek olan Türk kadınlarında yürek krizi tehlike faktörleri daha yüksek seviyede. Bu genel tehlike faktörlerinin yanı sıra, gebelik esnasında görülen yüksek tansiyon, gebelikte fazla kilo alımı, bu kiloların 1 yıl içinde verilememesi, erken doğum ve buhran şeklinde kadınlara özgü risk faktörleri de koroner rahatsızlık riskini artırıyor. Fakat bu tehlike faktörlerinin genel tehlike faktörleri dek iyi teşhis edilememesi, kadınlarda görülen yürek krizine alt ölümleri artırıyor.

Önlem alınmazsa tarihte ilk kez, sonraki tür bir öncekinden daha kısa yaşayabilir!

Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’deki koroner kalp rahatsızlığına ast ölümlerin en sık vefat nedenleri arasında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, “Dünya Afiyet Örgütü verilerine tarafından “iskemik yürek hastalığı” 2030 yılına değin dünyadaki en manâlı mortalite sebebi olacak. Türkiye’de ani kalp krizi geçiren şahısların bu kriz nedeniyle 1 yıl içinde ölüm oranı %32. Bu oran Avrupa ortalamasının oldukça üstünde. Koroner kaynaklı ölümlerde Avrupa ülkeleri aralarında erkeklerde ikinci, kadınlarda ise birincil sırada yer alıyoruz. Bu, ivedilikle çözmemiz gereken bir sorundur. Dünya sağlık durumu örgütü’nün öngörülerine tarafından eğer tedbir alınmazsa tarihte ilk olarak bir sonraki tür bir öncekinden daha kısa yaşama ihtimaline sahiptir. Sanayi devrimi ile dünyada sağlığa zararlı yağ ve rafine şeker tüketimi artmış, lif alımı azalmış, sağlığa zararlı pişirme teknikleri ve fast food türü besinlerin tüketimi artmıştır. Bunun yanısıra modern yaşamın getirdiği durağanlık ve gerginlik gibi faktörlerin de negatif etkileri eklenmiştir. Bilim, tıp ve teknolojideki gelişmelerle insan ömrünün artan bir şekilde uzaması beklenirken sişmanlık, şeker hastalığı ve yürek damar hastalıklarındaki önlenemez çoğalma elde edilen kazanımları değil edecektir.” ifadelerini kullandı.

Yürek sağlığı için ideal rutin: haftada 5 gün, yarım saat yürüyüş

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türk Kardiyoloji Derneği’nin Önceki Başkanı Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Türkiye’de her sene ani kalp krizine tabi olarak 100 bin civarında ölüm meydana geldiğini belirtirken, bir defa kalp krizi geçiren hastanın bitmiş yürek krizi geçirme riskinin sürdüğünü vurguladı. Laf konusu durumdaki hastaların riski azaltmaları için kan sulandırıcı ilaçları uyumlu olarak kullanmaları gerektiğini hatırlatan Tokgözoğlu, çoğu hastanın bu tedaviyi yarıda kestiğini gözlemlediklerini ifade etti ve hareketsizliğin negatif etkilerini vurguladı: “Durağanlık çağımızın önde gelen sorunlarından biri olup, özellikle kadınlarda olmak üzere, her iki cinsiyette başlı başına bir tehlike faktörüdür. İdeali kişinin haftada 5 gün yarım saat yürüyüş ya da tempolu başka bir hareketi uygulamasıdır. Modern şehir yaşamında bu baskı görülse de, hiç değilse jurnal hayatta da muhtemel olduğunca araç kullanmak yerine yürümek, asansör yerine merdiven uygulamak, birçok şehirde olan yürüyüş parkurlarında yürümek önerilir. Gençleri bilgisayar başından kaldırıp spor alışkanlığı kazandırmak çok önemlidir.”

Bundan Böyle Kalpler Susmasın!

Türk Kardiyoloji Derneği’nin liderliğinde ve AstraZeneca’nın desteğiyle başlatılan “Bundan Böyle Kalpler Susmasın” sosyal mesuliyet kampanyası ani kalp krizine (Akut Koroner Sendrom) aleyhinde toplum bilincini artırmayı hedefliyor. Proje dahilinde sosyal medyada yeni bir sağlık durumu hareketi başlatılıyor ve herkes sevdiklerinin kalp sağlığını korumasına yardım etmek için, onlara yürek dostu görevler vermeye çağrılıyor. #artikkalplersusmasin hashtag’i ile Instagram ve Facebook’ta paylaşılan videolar arasından Türk Kardiyoloji Derneği üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilecek en yaratıcı 5 videonun sahibi, meşhur şef Arda Türkmen ile kalp dostu bir yemek yeme şansı yakalayacak. Ayrıntılı bilgi Türk Kardiyoloji Derneği’nin www.tkd.org.tr web sitesinde katılımcılar ile paylaşılmakta.

Türkiye’de her yıl ani kalp krizine emrindeki olarak 100 bin birey hayatını kaybediyor

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu, Bundan Böyle Kalpler Susmasın projesi hakkında şunları söyledi: “AstraZeneca olarak, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yandan toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz aralarında görüyoruz. Ülke çapında yürütülen çalışmalara karşın Türkiye’de ani yürek krizine tabi ölüm oranı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye’de her sene ani kalp krizine alt olarak 100 bin civarında ölüm meydana gelirken, böyle bir projenin parçası olmanın bizler için anlamı çok büyük. Bu projeyle sağlıklı besin, ahenkli egzersiz, sigarasız bir hayat, daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerin kriz ardından tedavilerine devam etmelerinin önemi ve bu davranışların kalp sağlığına katkıları konusunda daha bilinçli bir toplum yaratmaya bizler de destek olabilmeyi umuyoruz.”

Arda Türkmen: “Minik değişikliklerle kalbimizi korumamız olası”

Kampanyanın yüzü Arda Türkmen, şunları söyledi: “Alışkanlıklarımızı birazcık değiştirerek, yürek sağlığımızı koruyabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bunun için tek ihtiyacımız olan şey birazcık gayret ve motivasyon. Mesleği gereği aralıksız mutfakta yer alan biri olarak, bu değişimin mutfaktan başlayacağına inanıyorum. Ayrıca profesyonel olarak bisiklete biniyor ve yarışlara katılıyorum. Bu manalı projenin de herkesin hayatına olumlu bir değişim getirmesini diliyorum. Biz de bu değişimi yapmak için, sosyal medyada yeni bir sağlık durumu hareketi başlatıyoruz. Kanımca çekeceğim videolar ve sosyal ağ hesaplarımdan yapacağım çağrılarla kalplerin bundan böyle susmaması için elimden geleni yapacağım.”

