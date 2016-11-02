Türk Kızılayı'ndan “Sevgi Kumbarası” projesi

ANKARA (AA) – Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, “Sevgi Kumbarası” projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Şubemiz içerisinde oyuncak hastanemiz var. Burada toplanan oyuncaklar, üniversiteli arkadaşlarımızın marifetiyle tamiri yapılarak tamamen çalışır hale getiriliyor, bakteriden arındırılıyor daha sonra güzelce paketlere konulup ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.” dedi.

Ankara genelinde uygulanan “Sevgi Kumbarası” projesi kapsamında bir AVM’yi ziyaret eden Hizanlıoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara’da yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyacının giderilmesi için Sevgi Kumbarası adında bir çalışma başlattıklarını söyleyen Hizanlıoğlu, “Ankara’daki alışveriş merkezlerine (AVM) konulan özel kumbaralarımız var. Bu kumbaralarla vatandaşlarımızın bağışlayacağı oyuncakları ve kitapları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hizanlıoğlu, kumbaraların Ankara’daki Milli Eğitim Bakanlığı okullarına da konulduğunu belirterek, “Kumbaralarda toplanan bağışları öncelikle Ankara’daki ihtiyaç sahibi çocuklar ile son dönemde Ankara’da bulunan Suriyeli, Iraklı, Pakistanlı ve Somalili mültecilere ulaştırıyoruz. Daha fazlası da cezaevlerinde yatan çocuklara gönderiliyor.” dedi.

Oyuncak ve kitapların hastanelerde uzun süreli yatan çocuklara da verildiğini söyleyen Hizanlıoğlu, “Gerektiğinde Ankara’nın dışına yani ülkenin dört bir yanına oyuncak ve kitap gönderiyoruz. Sağ olsun bu konuda vatandaşlarımızın çok büyük teveccühü var. Ciddi anlamda oyuncak ve kitap toplanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hizanlıoğlu, “Şubemiz içerisinde oyuncak hastanemiz var. Burada toplanan oyuncaklar, üniversiteli arkadaşlarımızın marifetiyle tamiri yapılarak tamamen çalışır hale getiriliyor, bakteriden arındırılıyor daha sonra güzelce paketlere konulup ihtiyaç sahilerine ulaştırılıyor. Bu kumbaraların sayısı ne kadar çoğalırsa o kadar çok çocuğa ulaşmış oluruz. Bu konuda isteğimiz, Ankara’daki büyük AVM’lerin bizlere yer vermesidir.” şeklinde konuştu.