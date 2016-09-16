Türk Ocakları'ndan Türkmen ailelere yardım

– Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Ünal: “Telafer, Musul, Halep nasıl bizim anavatanımızsa Eskişehir’de Türkmen kardeşlerimizin ana vatanıdır”

ESKİŞEHİR (AA) – Türk Ocakları Eskişehir Şubesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan Türkmen ve Özbek ailelerine kurban eti dağıtıldığı bildirildi.

Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Nedim Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Ocağı tarafından düzenlenen “Kardeşlerinle Paylaş, Kurban Vakti” vekaleten kurban kesim kampanyası kapsamında alınan kurbanların, bayramın ikinci günü kestirilerek, hazırlanan kutularla Telafer’den Eskişehir’e gelen Türkmen ve Özbek ailelere dağıtıldığını kaydetti.

Kurban bağışlarını mazlum Türkmen ailelerine yapan üyelerine teşekkür eden Ünal, şunları ifade etti:

“Allah, kurbanlarını kabul etsin. Cenab-ı Allah mübarek Kurban Bayramı hürmetine Telafer, Kekük, Musul, Halep, Doğu Türkistan, Kaşgar’da yaşayan soydaşlarımızın da hür ve müstakil bir şekilde bayramlarını idrak etmeyi nasip etsin. Niyaz edelim bu doğan güneş soydaşlarımız üzerine, Kurban Bayramı hürmetine bir başka doğsun ve önümüzdeki günlerde temenni edelim, niyaz edelim peygamber efendimizin övdüğü aziz Türk milleti, yarınlarda huzur, mutluluk ve ağız tadıyla bayram geçirmeyi nasip etsin.”

Telafer Türkmenlerinin temsilcilerinden Abdulmevcut Türkmen’in yaptığı duanın ardından kurban dağıtımının yapıldığı bildirildi.