Türk öğrenciler küresel iklim grevine hazırlanıyor

ANKARA (AA) – ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU – Türk öğrenciler, iklim aktivisti Greta Thunberg'in çağrısıyla bir araya gelen gençlerin oluşturduğu "Fridays for Future" hareketinin düzenleyeceği küresel greve destek verecek.

Fridays For Future Ankara ekibinden genç iklim aktivisti, ODTÜ Koleji 11. sınıf öğrencisi Bilge Yerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim aktivisti Greta Thunberg'i ve kurduğu Fridays For Future (Gelecek için Cumalar) hareketini yakından takip ettiğini, kısa bir süre önce de arkadaşları Anı Ersoy ve Ekin Toygur'la Fridays For Future'ın Ankara ayağını kurduklarını söyledi.

İklim değişikliğinin sonuçlarının her geçen gün insan hayatını biraz daha etkilediğini ifade eden Yerli, "Fridays For Future hareketi de iklim krizini yeniden tanımlamayı, yeni bir anlam katmayı ya da bir çözüm üretmeyi değil yıllardır var olan çözümlerin uygulanmasını talep ediyor. Aslında varmaya çalıştığım şey, bu işin 'bencesi sencesi'nin olmadığı, sadece bir dili yani bilimin dilini tanıdığıdır." dedi.

Yerli, iklim değişliğiyle mücadele konusunda farkındalık yaratmak için 20 Eylül'de dünyada birçok ülkede düzenlenecek küresel greve kendilerinin de katılacağını ve Çankaya Kuğulu Park'ta saat 14.00-18.00 arasında gösteri haklarını kullanacaklarını söyledi.

Her yaştan, sosyo-ekonomik seviyeden, cinsiyetten, etnik kökenden insanın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Yerli, "Amacımız iklim krizinin geri dönülemez bir noktaya ulaşmasını engellemek, toplumumuzun bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayıp harekete geçmesini sağlamak ve en önemlisi bütün bunları barışçıl ve öğretici bir ortamda gerçekleştirip geleceğimizi var etmek." ifadelerini kullandı.

– "Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek"

Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okuldan 32 bin öğrenci de 20-27 Eylül'de dünyanın birçok ülkesinde düzenlenecek iklim grevlerine destek verecek.

İklim değişikliğine karşı mücadele için Thunberg'in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül Cuma günü TED Okulları da kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

"Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek" diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist, herkesi, yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecek.

TED Ankara Koleji'nin İncek Kampüsü'nde yapılacak iklim grevinde, anaokulundan lise düzeyine 6 bin öğrenci, hazırladıkları poster ve pankartlarla okulun stadyumunda toplanacak.

Öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da öğrencilere destek için boykota katılacak.