TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ
Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle Çumra’da kutlandı.
Pazartesi günü Ulu camide öğlen namazından önce Teşkilat mensupları ve şehitler için Mevlid okundu.
Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü makamında tebrikleri kabul etti.A.ARAN
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