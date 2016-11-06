Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Kahveci:

SİVAS (AA) – Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “İnşallah, bu millet terör belasının üstesinden gelecek. Ülkemizi ayrıştırmak, bölüp parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.” dedi.

Kahveci, Sivas’ta bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin zor günler geçirdiğini söyledi.

Diyarbakır’da 11 vatandaşın eli kanlı katiller tarafından şehit edildiğini dile getiren Kahveci, “Daha sonra Şırnak’ta 2 vatandaşımız kahpe saldırıda hayatını kaybetti. Bu ülke için can veren, kan veren bütün insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin uzun süredir terör belasıyla uğraştığına dikkati çeken Kahveci, şunları kaydetti:

“İnşallah, bu millet terör belasının üstesinden gelecek. Ülkemizi ayrıştırmak, bölüp parçalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu aziz Türk milleti, ülkesini seviyor, ülkesine sahip çıkıyor, bu ülkeyi asla böldürmeyecek. Bu coğrafya üzerinde biz kader birliği yapmışız. Birçok şeyi paylaşmışız. Hala emperyalistlerin, dış şer odaklarının güdümünde olan illegal yapılar Türkiye’nin birliğine kast etmeye çalışıyor. Sadece PKK ile uğraşmıyoruz. 15 Temmuz’da kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ülkenin işgali noktasında bir kalkışma oldu ancak bir şeyi gözardı ettiler, bu millet onlara fırsat vermez.”

Kahveci, ülkenin bu badireyi kısa sürede atlatacağına inandıklarını ifade etti.

Ülkenin birlik ve beraberliğine kast edenlerin layık oldukları cezayla karşı karşıya kalacaklarını vurgulayan Kahveci, 15 Temmuz’dan sonra OHAL ilan edildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Kamuda, bu terör örgütüne yardım eden, destek olan kamu çalışanlarıyla ilgili süreç işledi. Biz şunu Türkiye Kamu-Sen olarak açıkça söylüyoruz, evet bu teröre destek veren, bunlarla işbirliği yapan, bu ülkenin milli birliğine, kardeşliğine kast edenler gerekli cezayı alacaklar, gerekli cezaya çarptırılacaklar. Türkiye Kamu-Sen de bu mücadelenin arkasında sonuna kadar duracaktır.”

Kahveci, süreç içerisinde olumsuzlukların da yaşandığına işaret ederek, kurunun yanında yaşın yanmaması, masum insanların suçlu ilan edilmemesi gerektiğini, aksi halde bu soruşturmaların amacına ulaşamayacağını söyledi.

Devletin içerisinde bir daha cemaat ve tarikat yapılanmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini belirten Kahveci, işin liyakat sahibine, hak edene verilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kahveci, kamuda işe alımlarda mülakata karşı çaktıklarını, KPSS ve güvenlik soruşturmasının işe alımlar için yeterli olduğunu sözlerine ekledi.