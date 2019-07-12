“Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdik”
ESKİŞEHİR (AA) – Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdiklerini belirterek, "Şu anda trafik sigortalarında sektör birincisiyiz. Finansal hayata getirdiğimiz yeni ürünler var." dedi.
Yaşar, kentteki bir otelde sigorta acenteleriyle yaptığı toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Henüz 2 yaşında yerli bir sigorta şirketi olduklarını söyleyen Yaşar, yola "Şirket yeni, biz değiliz" sloganıyla çıktıklarını ifade etti.
Yaşar, "Sigorta sektöründe tecrübeli birçok yöneticinin sermayedarlarla bir araya gelerek Türkiye'ye kazandırdığı bir sigorta şirketiyiz. 2 senelik süreçte Türk sigorta sektörüne renk ve canlılık getirdik. Şu anda trafik sigortalarında sektör birincisiyiz. Finansal hayata getirdiğimiz yeni ürünler var." diye konuştu.
Quick Sigortanın, 5 yıllık projeksiyona ilk 3 ayda ulaştığına dikkati çeken Yaşar, "Reel ekonomiyi desteklemek adına kefaret sigortaları başta olmak üzere devlet destekli alacak sigortaları, 'Ouick finansçım' ve çok yakında faaliyete geçecek olan 'fatura güvence' sigortalarıyla iş insanlarına katkı sağlayan bir şirketiz." ifadesini kullandı.
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