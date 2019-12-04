Türk Telekom'dan gençlere avantajlı Selfycard

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom, gençlere yönelik hizmetlerin, güvenli alışveriş imkanı ve çok sayıda avantaj sunan Selfycard'ı ekliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, gençlere özel sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom'un eğlenceli gençlik dünyası Selfy kapsamında, gençler artık yüz yüze ve internet alışverişlerinde tüm harcamalarını VISA özellikli alışveriş kartı Selfycard ile yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Selfy ile gençlerin fikirlerine önem vererek onların ihtiyaçlarına uygun esnek çözümler üretmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Er, "Yeni pratik ödeme çözümümüz Selfycard ile gençlere güvenli alışveriş imkanı sunuyoruz. 'İstediğin kadar yükle, istediğin yerde harca' sloganıyla sunduğumuz Selfycard, gençlere restorandan markete, e-ticaret sitelerinden dijital abonelikler ile uygulama ve oyun platformlarına kadar pek çok farklı alanda avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Selfycard'ın operatör bağımsız tüm kullanıcılara açık olduğunu aktaran Er, şunları kaydetti:

"Herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan Selfycard'ı tüm gençler rahatlıkla kullanabiliyor. Böylelikle gençlerin hayatlarını kolaylaştırırken, harcamalarını da finansal sisteme dahil etmiş oluyoruz. Banka hesabı, kredi kartı gibi finansal araçlara sahip olmayan gençlerimiz, nakit para yerine kullanacakları Selfycard ile internet harcamalarını da daha güvenli şekilde yapabiliyorlar. Akıllı telefonlarına indirecekleri Selfy uygulaması üzerinden kart bakiyelerini, harcama detaylarını kolayca takip edebiliyorlar. Yine Selfy uygulaması sayesinde Selfycard'lılar birbirleri arasında kolayca para transferi de yapabiliyorlar."

– "Selfy"lilere özel bir haftalık 5GB internet hediye

Fırat Yaman Er, Selfycard'a tüm banka ATM'lerinden, PTT iş yerleri ve PTTMatik'lerden, marketler ve perakende noktalarından kolayca para yüklenebildiğini bildirdi.

Selfycard'ı ininal iş birliği ile çıkardıklarını aktaran Er, Selfycard kullanıcılarının mevcut tüm ininial kampanyalarından yararlanabileceğini, Türk Telekom'un gençlik dünyası Selfy'lilere özel bir haftalık 5GB internet hediyesinin bulunduğunu bildirdi.

Er, tüm ön ödemeli kartlar gibi aylık 750 TL yükleme limiti bulunan Selfycard'ı gençlerin tüm D&R'lardan sadece 9,90 TL karşılığında temin ederek hemen kullanmaya başlayabileceğini aktardı.

– "Önemli bir iş birliği"

ininal Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Suner de önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Türk Telekom ile yaptığımız uzun soluklu iş birliğimizin ilk ürünü Selfycard ile Türk Telekom, Selfy üyesi gençlere özel +5GB internet hediyesiyle artık oyun tutkunlarına daha da kolay ulaşabilecek. İş birliğimiz kapsamında Selfycardları ilk olarak D&R mağazalarından satışa sunacağız ve bu kartlar ininal Kart’ın tüm kampanya ayrıcalıklarına sahip olacak." ifadelerini kullandı.