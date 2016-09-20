Türk Telekom’dan yeni eğitim dönemine özel kampanya

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom, yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler ve ailelerine özel “Okula Dönüşünüz Muhteşem Olacak” adlı bir kampanya başlattı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilere ve ailelere yönelik başlattığı “Okula Dönüşünüz Muhteşem Olacak” adlı kampanya kapsamında akıllı cihazlarda, evde internet ve eğitim paketlerinde avantajların yanı sıra kırtasiye ve giyim markalarında indirimler sunacak.

Şirket, kampanya kapsamında, yeni müşterisi olacak ailelere beş farklı ücretsiz eğitim paketi seçeneğinden birini seçme imkanı ve 100 GB fiber limitsiz interneti her şey dahil 69,90 TL’ye sunacak. Kampanyada halihazırda Türk Telekom müşterisi olanlara özel Ultra 100 GB internet ve eğitim paketi ayda 63,90 TL’ye sunulacak. Ayrıca Samsung Tab 3Lite ayda 15 TL, Reeder A8i ayda 17 TL, Casper Nirvana 3050 59 TL ve Canon E464 Printer 10 TL taksitlerle satın alınabilecek. Aileler, kampanya kapsamında Avansas, Defacto ve Toyzz Shop’un online mağazalarında indirim elde edecek.

Türk Telekom Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Kampanya hakkında şunları kaydetti:

“Türk Telekom olarak müşterilerimizin farklılaşan talep ve ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar sunmaya önem veriyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle, eğitim-öğretim yılının başladığı dönemde anne-babaların ve çocukların artan iletişim ve alışveriş ihtiyaçlarını dikkate alarak bir kampanya hazırladık. Böylelikle çocukların okula dönüş heyecanı yaşadıkları, anne babaların da masraflarının arttığı bu dönemde yanlarında olmak istedik. Anne-babaları, avantajlı internet ve cihaz fırsatları ile indirim imkanlarından faydalanmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce Türk Telekom mağazasına davet ediyoruz.”