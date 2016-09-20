Türk yapımı Orta Çağ oyununa sıra dışı tanıtım

Türkiye’de geliştirilen ve dünyada yaklaşık 10 milyon kişi tarafından oynanan “Mount&Blade: Warband”in oyun konsolu versiyonları tanıtımında, oyundaki figürlerin gerçeğe dönüştüğü mizansen büyük ilgi çekti.

ANKARA (AA) – Türkiye’de geliştirilen ve dünyada yaklaşık 10 milyon kişi tarafından oynanan “Mount&Blade: Warband”in oyun konsolu versiyonları tanıtımında, oyundaki figürlerin gerçeğe dönüştüğü mizansen büyük ilgi çekti.

Dünyada yaklaşık 10 milyon kişi tarafından oynanan, Türkiye’de geliştirilen tüm PC oyunları içinde bugüne dek en yüksek satış rakamını yakalayan Mount&Blade: Warband’in oyun konsolu versiyonları tanıtıldı.

Dijital oyun geliştiricisi TaleWorlds Entertainment, Mount&Blade: Warband’in PlayStation ve Xbox platformlarına yerini alması dolayısıyla Hacettepe Teknokent’te tanıtım toplantısı düzenledi.

Şirketin Genel Müdürü Ali Erkin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uluslararası oyun piyasasında gururu olmayı başaran Mount&Blade: Warband ile bir ilke daha imza attıklarını ve konsol sürümünü dijital ve kutulu olarak oyunseverlerle buluşturduklarını söyledi. Erkin, oyunu oynayanların sayısının ise 10 milyonu bulduğunu belirtti.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız da dünya çapında başarılara imza atmış bir firmanın lansmanına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyun deneyimi ete kemiğe büründü



Konuşmaların ardından, oluşturulan Orta Çağ mizanseninde ordular karşı karşıya geldi. Oyuncu Cemal Hünal, temsili olarak kullandığı oyun konsolu ile ordulardan birini kontrol etti. Hünal’ın talimatlarıyla hareket eden, at binen, kılıç kullanan, dönemin kostümlerini giyen oyuncular rakiplerini alt etmeye çalıştı. Oyunda yaşanan deneyimin ete kemiğe büründüğü mizansen ilgiyle izlendi.

Tanıtıma katılanlar da alanda kurulan konsollarla oyunu deneyimleme fırsatı yakaladı.

PC Gamer’ın “Tüm Zamanların En İyi 100 Oyun” listesinde yer almayı başaran tek Türk oyunu olan Mount&Blade: Warband’in PC versiyonu, dünya çapında 210 ülkede 6 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Mount&Blade: Warband, aynı başarıyı konsol sürümlerinde de sürdürmeyi hedefliyor.

Oyunun konsol sürümü, oyuncuları, 32 kişiye kadar destekleyen çok oyunculu Orta Çağ savaşlarının heyecanına çağırırken, geliştirilmiş görsel efektler, iyileştirilmiş doku detayları ve sesli komut sistemi ile de göz dolduruyor.