Ana Sayfa   >   Güncel   >   Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında nefes kesen gösterilere imza attı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:38

Benzer Konular

Tur otobüslerinde sıkı denetim
Konya Büyükşehirden Komek Şehir ve Eğitim Çalıştayı
KKTC 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı |Son depremler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dahilinde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun semalarında nefes kesen gösterilere imza attı. Misafir Etme, sahili hınca hınç dolduran binlerce vatandaş kadar büyük bir ilgiyle izlendi. Samsun semalarında akrobasi hareketleri yapan süpersonik 7 savaş uçağı, yaptıkları gösterilerle az kalsın izleyenleri hayran bıraktı. Türk Yıldızları kadar yapılan akrobasi hareketleri, vatandaşlar göre dakikalarca alkışlandı.

Gösteride Türk Yıldızları ekibinden Yüzbaşı Övünç Adalı en alçak uçuşu gerçekleştirerek uçağın kokpitinden gösteriyi izlemeye gelen vatandaşları selamladı.

Erdi Demür – Şahin Binici 

haber haberler nefes kesti Samsun Solotürk türk yıldızları

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com