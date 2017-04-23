Türk Yıldızları’ndan 23 Nisan şovu

Antalya’da 3 gündür provalar yapan Türk Yıldızları cambaz timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için saat 15.20’de davet uçuşları gerçekleştirdi. Gösterileri izlemek için on binlerce yurttaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne ve varyantlara akın etti. Saatler gösterinin başlayacağı 15.20’ye gelince tüm gözler semada Türk Yıldızları’nı aradı. Aniden 7’li grup halinde gelen Türk Yıldızları, vatandaşların yüreklerini hoplattı. Akrobatik hareketlerle izleyenleri mest eden Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, yaptıkları yakın uçuşlarla da izleyenlerin nefeslerini kesti.

GÖKYÜZÜNE ‘KALP’ ÇİZDİLER

Gösterilerinde “Sekiz” süpersonik (ses üstü) uçak kullanan dünyanın sayılı cambazlık timlerinden olan Türk Yıldızları, Antalya semalarında akrobatik hareket gerçekleştirerek izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Birbirlerine yaklaşarak yakın mesafede zıt uçuşlar gerçekleştiren Yıldızlar, sortilerle Antalyalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Yıldızların, düşey dalış ve çıkışları da vatandaşların beğenisini topladı. Gökyüzüne imzalarını atan Türk Yıldızları aynı zamanda gökyüzüne yürek çizerek kendilerini izleyen vatandaşlara sevgi mesajı yolladı. Vatandaşlar da bu mesaja alkışlarla karşılık verdi. Hatıra ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar bol bol video ve fotoğraf çekti.

“KENDİ EVLADIM OLSA İZLEYEBİLİR MİYDİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Gösterileri her yıl zevkle izlediğini bildiren vatandaşlardan Serkan Yerinde, “Çok kibir duyduk hepsiyle. Çocuklarımızla zevkle izledik. tekrar tekrar için kibir duyuruyoruz onlarla” ifadelerini kullanırken, emekli asker eşi Bedriye Uslucan ise “Onları öbür duygularla izliyorum. Halen tüylerim diken diken. Bu dek coşkuyla izlenmesinden nedeniyle da mutluyum. Fazla keyif aldık. Allah’ım onu her türlü kazadan beladan korusun. Anında anneleri aklıma geldi. Kendi evladım olsa izleyebilir miydim diye düşünüyorum” diye konuştu.

“ASLINDA DÜŞMANLARIMIZIN İZLEMESİ LAZIM”

Türk Yıldızları’nın gösterisini ilk defa canlı izlediğini söyleyen Mustafa Bıçkı, “Gerçekte koskocaman. İnsanın gözleri doluyor. öyle çok güveniyorsunuz ancak o pilotlara, şımartma alarak izliyorsunuz. Nefret Edilen Şey değil de güven veriyor. Aslında bunu düşmanlarımızın izlemesi lazım” diyerek duygularını ifade etti.

Gösteriyi izleyen çocuklar da gösteriyi fazla beğendi. Bir Takım çocuklar korktuklarını belirtirken, bazıları ise yürek mesajını fazla beğendiğini söyledi.

Cafer Eser – Suat Metin – Harun Erdoğdu