Türk Yıldızlarının ilk kadın komutanından 15 Temmuz yorumu

Türk Yıldızları olarak yurt içi ve yurt açık havada yaptıkları gösterilerle Türk insanın neler yapabileceğini ve yeteneklerini sergilediklerini açıklayan Binbaşı Özatay, “Yüreğinde vatan sevdası olanlara güç veriyoruz” dedi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Eylül ayında gerçekleştirilen ödev ardından birincil defa bir jet filosu komutanlığı görevine bir kadın subayın atanması dikkatlerden kaçmadı ve gözler Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay’a çevrildi. Resim sanatçısı Ayşe Gül Ayanoğlu’nun fotoğrafladığı, takımın dört numarası olarak tayin yapan iki çocuk annesi Binbaşı Esra Özatay için uçmak yetenek ve yiğitlik işi. Özatay, Konya 3. Asıl Jet Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı Türk Yıldızları ekibinde tek kadın olarak devir yapmanın kendisi için bir çeşitlilik oluşturmadığını ancak görevinin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Binbaşı Özatay, “Benim için çok kibir verici ve hoş bir yükümlülük. Ama Türk Silahlı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bayan personelimiz her yerde verilen sorumlulukları en etkin şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu bir savaş pilotu için yeterli tecrübe elde ettiğinizde ve rütbeniz de bunun için uygun olduğunuzda bu mesuliyet size verilir. Benim için de Türk Yıldızları’nda atama yerine getirmek aramak, Türk insanını Türkiye Cumhuriyeti’ni sunmak demektir. Dolayısı ile burada bakım personelimizden filo personelimize cümbür cemaat görevini istekle ve sevgiyle büyük özveriyle yapıyor ama böyle bir filoda komutan almak benim için kibir verici” diye konuştu.

“Kayda Değer olan uçuşun hakkını verebilmek”

Binbaşı Özatay, manâlı olanın görevini en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Burada biz kadın erkek ayırımı yapmıyoruz. Cümbür Cemaat kendi uçtuğu pozisyonun hakkını vererek devam ediyor. O yüzden hiç bu açıdan bakmamıştım. Biz burada hepimiz asker olarak aldığımız sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden kabiliyet ve yiğitlik isteyen bir meslek diye anlatıyoruz.”

“Yüreğinde vatan sevgisi olanlara baskı veriyoruz”

Binbaşı Özatay 15 Temmuz’da darbe girişiminin arkasında Hava Kuvvetlerimizin etkili biçimde görevinin başında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Yaşanan bu menfur olaylardan sonra vatansever ve kahraman personelimiz yüksek bir bağlılıkla, etkili biçimde gücümüzden hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde görevlerimize devam ediyoruz. Türk Yıldızları ailesi olarak yurt içi ve yurt dışarıda yaptığımız gösterilerle Türk insanının neler yapabileceğini ve yeteneklerini sergiliyoruz ve yüreğinde vatan sevdası olanlara kuvvet veriyoruz.”

Meslektaşları kadın komutanlarını anlattı

Bayan askerle çalışmanın kendileri için herhangi bir farklılık oluşturmadığını da gösteren takım, komutanları Özatay’ı anlattı. Takımın tim lideri olarak devir yapan Osman Yığcı laf konusu görevi icra eden herkesin aynı olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Kemal Koyunluoğlu da Binbaşı Esra Özatay’ın timin bir üyesi olduğunu aktardı. Yüzbaşı Ali Övünç Adalı ise yoğun ilgi karşısında baş döndürücü olduklarını açıklama ederek, “Basın mensupları ve halkımız bu kadar yoğun alaka gösterinceye değin biz de kadınla uçtuğumuzun bu kadar farkında değildik çünkü biz sürekli kadın askerlerle görev yapıyoruz zaten” diye konuştu.

Üsteğmen Resul Yıldız ise takıma yeni katılan ve eğitimleri devamlı bir ad. Takıma birincil geldiğinde hoca pilotunun Esra Özatay olduğunu söyleyen Yıldız, “Türk kadınının yapamayacağı şey yoktur. Bizler onun çatısı aşağı atama yapıyoruz ve mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yüzbaşı Gökhan Esen de, Türklerin tarihinde savaş ortamında kadın erkek hiçbir zaman ayırımın olmadığına uyarı çekerek, “TSK içinde bir sürü kadın personelimiz var. Türk Yıldızları’nda olması da bizim için öbür bir şart değil” ifadelerini kullandı.

Ve tüm gösterilerin arkasındaki yüreklere dokunan sesin sahibi Üsteğmen Selim Şensoy. Gösterilerin anlatıcısı olarak ödev yapan Şensoy, “Halk Müziği ne söylediğinizi unuturlar ama ne hissettirdiğinizi unutturmazlar. Elimizden geldiğince bunu en iyi şekilde başarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Alev Hamitoğulları – Selman Ayas – H.İbrahim Parlak