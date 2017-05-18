Türk Yıldızlarının provaları bile nefes kesti

Birbirinden güzel hareketler yapan cambazlık timinin provalarını izleyenler vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Telefonlarına sarılan vatandaşlar bu anı görüntülemeye çalıştı. Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay’ın da yer aldığı Türk Yıldızları ile Solotürk gösterilerini 19 Mayıs’ta yapacak.

Doğupark’ta gerçekleşecek gösteride 16.00’da Solotürk, 16.20’de Türk Yıldızları’nın uçması bekleniyor.

Kenan Akyüz