Türkan öğretmen, Öğretmenler Gününde evlendi

Genç çift, tanışma yıldönümleri de olan Öğretmenler Günü’nde kıyılan nikahla evlenirken, düğünlerini çare sürecinden daha sonra yapmayı planlıyor.

İstanbul’da anaokulu öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Türkan Kendirci ile Ankara’da ticaret yapan Tuncay Kaya, ortak arkadaşları vesilesiyle tanıştı. Kendirci ve Kaya, birbirlerine ilk görüşte aşık oldular. Birbirlerini görmek için İstanbul – Ankara arasında mekik dokuyan iki genç, 30 Nisan’da nişanlandılar ve 27 Ağustos’ta düğün yapmaya karar verdiler. Beğendiği gelinliğinin siparişini iki ay önce veren ve iki kere gittiği provalarda hiçbir sorun yaşamayan genç kadın, yaşadığı yoğunluk nedeniyle kilo vermesine rağmen, giydiği gelinliğin göğüs kısmı fazla rahat gelince şaşırma yaşadı. Vücut ölçüleri ve gelinliğin ölçülerinin her tarafta alınması için üzerini çıkaran Kendirci, ayna karşı sağ göğsünün fazla fazla büyüdüğünü ve biçimsizlik olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şok yaşayan genç bayan, gelinliğinin göğüs kısmımın genişletilerek düğününe yetiştirilmesini istedi. Genç çift için zorlu süreç, son provada Kendirci’nin sağ göğsünde bir kitle olduğunu ve gitgide artarak büyüdüğünü fark etmesiyle başladı. Nişanlısının ısrarları üzerine Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kontrole giden Kendirci, yapılan birkaç tetkikin arkasından meme kanseri olduğunu öğrendi. Evlilik arefesinde kanser şoku yaşayan genç kadın, nikah hazırlıkları iptal edilerek, çare altına alındı.

“Ben ne dek güçlüysem, kanser o kadar cılız olacak” demişti

Çare gördüğü hastanede basın mensuplarına tanımlama yapan Kendirci, tüm kanser hastalarına örnek olacak bir duruş sergileyerek, “Ben ne dek güçlüysem, kanser böylece zayıf olacak. Evlenemedik, fakat biz bence eşiz” demiş, meme kanseri konusunda bütün kadınlara manâlı uyarılarda bulunmuştu. Kendirci’nin, kemoterapi sürecinde her an yanına olan nişanlısı Tuncay Kaya ise, “Ben koskocoman bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gerekeni yaptığına inanıyorum. Türkan’ı seviyorum, iyi gününde de, fena gününde de her zaman yanındayım” diyerek, genç çiftin birbirlerine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduklarını gözler önüne sermişti.

Davul zurna eşliğinde nikah kıydılar

Kemoterapi süreci devamlı Kendirci, çok topluluk ortamlarda bulunmaması ve aşırı gerginlik altına girmemesi gerektiği için ertelediği düğününün hayalini kurarken, nişanlısı Tuncay Kaya’nın sürpriziyle şaşkına döndü. Gittikleri evlendirme dairesinde nişanlısıyla tanışma yıldönümleri de olan Öğretmenler Günü’nde düğün tarihi almayı kabul eden genç kadın, hayatını hastalıkta ve sağlıkta yanına olan Tuncay Kaya ile birleştirdi. Türkan ve Tuncay çiftinin Beyoğlu Evlendirme Dairesi’ndeki nikahını Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kıydı. Başkan Demircan, izdivaç cüzdanını geline teslim ederken, genç çift için bir ömür sevinç, vatana ve millete bahtı açık evlatlar yetiştirme dileğinde bulundu.

“Saçlarım 4-5 santim olduğunda düğünümüzü de yapacağız”

Düğün töreninden anında sonradan İhlas Haber Ajansı muhabirine duygularını ifade eden Türkan Kendirci, “Çok mutluyum. Ben aylarca düğün hazırlığı yaparken bu dek yorulmamıştım her hâlükarda. 4 günde yetişti her şey. Sürpriz bir düğün oldu. Tanışma yıldönümümüzde evlendik” dedi. sağlık ve çare süreci hakkında da veri veren genç bayan, “Kemoterapilerim devam ediyor. 4 haftam kaldı. 4 hafta daha sonra kemoterapiler bitecek inşallah. Sonrasında ameliyat, radyoterapi sürecimiz başlayacak. Kısmet olursa, saçlarım 4-5 santim olduğunda, seneye Ekim gibi düğünümüze de planlıyoruz” diye konuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan güvey Tuncay Kaya ise, “Fazla mutluyum. İstediğimiz oldu. Talih olursa, düğünümüzü de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun – Murat Horoz