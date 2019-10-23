Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı
İSTANBUL (AA) – Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisinin Turkcell şebekesinde kullanımına imkân tanıyacak senaryoların geliştirilmesi konusunda ‘iyi niyet anlaşması’ imzaladı.
Yapılan açıklamaya göre, Ericsson (NASDAQ:ERIC) ve Turkcell (NYSE:TKC) (BIST:TCELL), 5G teknolojisi ile farklı sektörlerde hayata geçecek olan yeni kullanım senaryolarının Turkcell şebekesinde kullanımına yönelik "İyi Niyet Anlaşması" yapıldı.
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili açıklamasında Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi olması için çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi.
Sezgin, "Bu doğrultuda iş ortağımız Ericsson ile yeni bir iyi niyet protokolüne daha imza attık. Anlaşma ile 5G alanında özellikle sektörlerin dönüşümüne katkı sağlayacak çözümlerin hayata geçmesi için ortak çalışmalar yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Turkcell'le sürekli artarak devam eden işbirliğinin önemine dikkat çeken Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın ise, "5G teknolojisi, düşük gecikme süreleri ve yüksek hız kapasitesi sayesinde daha büyük fırsatlara, yenilikçi çözümlere ve uygulamalara olanak tanıyacak ve sektörlerin dijital dönüşümleri sayesinde yeni ek gelir kapıları aralanmasına imkân verecek." değerlendirmesinde bulundu.
-
ÖSYM dördüncü “e-Sınav” merkezini Adana'da açacak
-
Şehit polis Yılmaz'ın adı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak
-
Festivalde “Sanat ve Zanaat İlişkisi” tartışıldı
-
Turkcell ve Ericsson, 5G teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı
-
“Küçük Burjuva Düğünü” prömiyerine yoğun ilgi
-
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.