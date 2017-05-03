Turkcell “Zeka Küpü” projesi

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı ve Turkcell arasında “Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) Eğitim Gören Öğrencilere Yazılım Alanında Eğitim İmkanı Sunulmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında, Sivas BİLSEM’de oluşturulan Zeka Küpü Yazılım ve Programlama Laboratuvarı hizmete girdi.

Sivas Valisi Davut Gül, BİLSEM’de laboratuvar oluşturulması dolayısıyla düzenlenen törende, dünyanın, Türkiye’nin ve Sivas’ın bir gelişim içerisinde olduğunu söyledi.

Bu gelişmeyle beraber ihtiyaçların değiştiğini ve yeni metotların geliştiğini belirten Gül, BİLSEM’in de bu amaçla ortaya çıktığını vurguladı.

BİLSEM’de daha yetenekli çocukların daha farklı şekilde yetiştirilmesinin amaçlandığına işaret eden Vali Gül, “Sivas’ta da bu gelişmeyle beraber öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin gayretiyle bu eğitimler veriliyor. Bu sene yatırım programımızda 24 derslikli bilim ve sanat merkezimiz var. Yeni BİLSEM’de daha iyi şartlarda eğitim verilecek.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinin bakanlıklar arasında en fazla olduğuna dikkati çeken Davut Gül, şunları kaydetti:

“Sivas’ta devam eden eğitim yatırımlarının miktarı 193 milyon lira. Bu sene yatırım programına giren yaklaşık 100 milyonun üzerinde eğitim yatırımımız var. Bunlar kamunun yaptığı yatırımlar ama en az bunlar kadar önemli olan Turkcell gibi kurumsal şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri var. Turkcell’in geçmişte ve bugün yaptığı çalışmalara baktığımızda bu ülkenin değerleriyle barışık olduğunu, bu ülkenin birikimlerine ve bu ülkenin çocuklarına el uzattığını görüyoruz.”

– “Kodlama günlük hayatımızda”

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ise Turkcell ile ortaklaşa yürütülen “Zeka Küpü” projesinin ülkenin her tarafında adım adım yaygınlaştırıldığının altını çizdi.

Projenin eğitimde yeni bir yaklaşımın ve yöntemin habercisi olduğunu belirten Güngör, “Artık günlük hayatımıza kodlama, yazılım gibi kavramlar sıkça girmektedir ve bunlar büyük uzmanlık alanları, ulaşılmaz ve erişilmez olmaktan çıktı. Günlük hayatımızda hepimizin kullanabileceği, bir süre sonra sıradan işler haline gelecek.” diye konuştu.

Yeni dönem teknolojisine çocukları hazırlamanın eğitimcilerin önemli görevleri arasında olduğuna dikkati çeken Celil Güngör, bir teknoloji şirketi olan Turkcell’in, sosyal sorumluluk çerçevesinde eğitime önemli katkı sunduğunu ve iş birliği yaptığını dile getirdi.

– “Özel önem verdiğimiz bir proje”

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç da Turkcell’in sadece bir iletişim operatörü olmadığını ifade etti.

Çocukların yarınlara göre yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Koç, çok şeyler yapıldığını ancak daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

Turkcell olarak engelli çocuklara ve imkanı olmayan öğrencilere daha iyi şartlarda eğitim sunabilmek için projeler hayata geçirdiklerini aktaran Atilla Koç, şunları kaydetti:

“Bugün bizleri bir araya getiren Zeka Küpü projesi, eğitim ve teknoloji gibi ilerlemenin temelini atan, gelişmenin önünü açan iki önemli hususu bir araya getirmesi ve doğrudan bizim faaliyet sahamızı da ilgilendirmesi bakımından özel önem verdiğimiz bir proje. Turkcell olarak geleceği şekillendirme hedefiyle başladığımız bu projede, dünyanın gittiği yönü de dikkate alarak, elimizdeki potansiyeli hem Türkiye hem de çocuklarımız için bir kazanıma dönüştürmek en önemli görevimiz.”

Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise BİLSEM’in Sivas için önemli bir kazanım olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Zeka Küpü Yazılım ve Programlama Laboratuvarı’nı gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.