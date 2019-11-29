Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk
İSTANBUL (AA) – Turkcell genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attı.
Edirne ve Gebze veri merkezleri arasındaki canlı şebekesi üzerinden tek taşıyıcı ile 400 Gbps veri transferi gerçekleştirerek, en uzun mesafede bu hıza ulaşabilen dünyanın ilk operatörü oldu.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Edirne ve Gebze veri merkezi arasında yeni teknolojilerle donatılmış canlı şebekesinde tek taşıyıcı üzerinde rejenerasyonsuz 400 Gbps veri transfer hızına ulaştı. Erişilen bu hızla sabit genişbantta en uzun mesafede veri transferini başarıyla gerçekleştiren dünyanın ilk operatörü Turkcell oldu.
Turkcell'in ulaştığı bu transfer hızı 60 dakikalık toplam 17 adet HD kalitede filmin sadece 1 saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor. Huawei OptiX OSN 9800M24 ve NE9000 Router sistemlerinin kullanıldığı uygulamada, klasik sistemlerden farklı olarak 75 Ghz bant genişliğinde çalışan tek taşıyıcı teknolojisi sayesinde kanal kapasitesi dört kat artarak 400Gbps'a ulaşırken omurga kapasite verimliliği ise 2.5 katına çıktı.
– "Artan kapasite ihtiyacına rahatça cevap verebiliyoruz"
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla şebekelerini bugünden 5G'ye hazırlamak için gerekli altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Sezgin, şunları söyledi:
"5G ile hayatımıza girecek olan sanal gerçeklik uygulamaları, sürücüsüz araçlar ve akıllı şehir çözümleri gibi yeni nesil teknolojilerle yüksek veri hızı ihtiyacı en üst seviyeye çıkacak. Şebekemize dâhil ettiğimiz tek taşıyıcılı 400 Gbps kapasiteli kanallar ile hızla artan kapasite ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebileceğimiz görülmüş oldu. Turkcell önümüzdeki dönemlerde de yeni teknolojiler konusunda sektörde öncülük etmeye devam edecektir."
Turkcell bu yıl Fransa'da düzenlenen Next Generation Optical Networking Global Konferansı'nda dünyanın önde gelen operatörlerini geride bırakarak "En İyi Küresel Optik Servis Sağlayıcı" ödülünü almıştı. Turkcell ayrıca 2016 yılında, çoklu taşıyıcılar üzerinden açılan süper kanal teknolojisiyle 1Tbps hız testini gerçekleştiren ilk operatör olmuştu.
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Turkcell'den veri transferinde dünyada bir ilk
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